- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
392
Profit Trade:
258 (65.81%)
Loss Trade:
134 (34.18%)
Best Trade:
814.30 USD
Worst Trade:
-673.25 USD
Profitto lordo:
20 929.35 USD (329 225 pips)
Perdita lorda:
-11 101.75 USD (198 971 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (1 130.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 299.76 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.63%
Ultimo trade:
53 minuti fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
5.54
Long Trade:
293 (74.74%)
Short Trade:
99 (25.26%)
Fattore di profitto:
1.89
Profitto previsto:
25.07 USD
Profitto medio:
81.12 USD
Perdita media:
-82.85 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-1 156.32 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 595.50 USD (4)
Crescita mensile:
112.55%
Previsione annuale:
1 365.60%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 391.25 USD
Massimale:
1 773.16 USD (128.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
44.48% (1 773.16 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|312
|EURUSD
|29
|USDJPY
|24
|GBPJPY
|11
|GBPUSD
|6
|NZDUSD
|3
|USDCAD
|2
|EURNZD
|2
|AUDUSD
|1
|CHFJPY
|1
|EURJPY
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|9.5K
|EURUSD
|152
|USDJPY
|59
|GBPJPY
|112
|GBPUSD
|-74
|NZDUSD
|64
|USDCAD
|28
|EURNZD
|44
|AUDUSD
|11
|CHFJPY
|36
|EURJPY
|-61
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|119K
|EURUSD
|3.6K
|USDJPY
|3K
|GBPJPY
|3.6K
|GBPUSD
|-264
|NZDUSD
|581
|USDCAD
|401
|EURNZD
|700
|AUDUSD
|100
|CHFJPY
|724
|EURJPY
|-1.2K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +814.30 USD
Worst Trade: -673 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +1 130.84 USD
Massima perdita consecutiva: -1 156.32 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "KVBPrimeLimited-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real16
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|1.42 × 38
|
KVBPrimeLimited-Live
|2.35 × 465
|
FOREX.comGlobal-Live 117
|6.00 × 4
|
Swissquote-Live6
|7.59 × 83
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
59USD al mese
160%
0
0
USD
USD
9.2K
USD
USD
16
100%
392
65%
100%
1.88
25.07
USD
USD
44%
1:500