You Ming Xing

MT1259KVB

You Ming Xing
0 recensioni
Affidabilità
16 settimane
0 / 0 USD
Copia per 59 USD al mese
crescita dal 2025 160%
KVBPrimeLimited-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
392
Profit Trade:
258 (65.81%)
Loss Trade:
134 (34.18%)
Best Trade:
814.30 USD
Worst Trade:
-673.25 USD
Profitto lordo:
20 929.35 USD (329 225 pips)
Perdita lorda:
-11 101.75 USD (198 971 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (1 130.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 299.76 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.63%
Ultimo trade:
53 minuti fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
5.54
Long Trade:
293 (74.74%)
Short Trade:
99 (25.26%)
Fattore di profitto:
1.89
Profitto previsto:
25.07 USD
Profitto medio:
81.12 USD
Perdita media:
-82.85 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-1 156.32 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 595.50 USD (4)
Crescita mensile:
112.55%
Previsione annuale:
1 365.60%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 391.25 USD
Massimale:
1 773.16 USD (128.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
44.48% (1 773.16 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 312
EURUSD 29
USDJPY 24
GBPJPY 11
GBPUSD 6
NZDUSD 3
USDCAD 2
EURNZD 2
AUDUSD 1
CHFJPY 1
EURJPY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 9.5K
EURUSD 152
USDJPY 59
GBPJPY 112
GBPUSD -74
NZDUSD 64
USDCAD 28
EURNZD 44
AUDUSD 11
CHFJPY 36
EURJPY -61
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 119K
EURUSD 3.6K
USDJPY 3K
GBPJPY 3.6K
GBPUSD -264
NZDUSD 581
USDCAD 401
EURNZD 700
AUDUSD 100
CHFJPY 724
EURJPY -1.2K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +814.30 USD
Worst Trade: -673 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +1 130.84 USD
Massima perdita consecutiva: -1 156.32 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "KVBPrimeLimited-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real16
0.00 × 6
Pepperstone-Demo02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
1.42 × 38
KVBPrimeLimited-Live
2.35 × 465
FOREX.comGlobal-Live 117
6.00 × 4
Swissquote-Live6
7.59 × 83
Non ci sono recensioni
2026.01.19 07:40
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.83% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.19 07:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
