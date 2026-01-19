SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / MT1259KVB
You Ming Xing

MT1259KVB

You Ming Xing
0 comentários
Confiabilidade
16 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 160%
KVBPrimeLimited-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
392
Negociações com lucro:
258 (65.81%)
Negociações com perda:
134 (34.18%)
Melhor negociação:
814.30 USD
Pior negociação:
-673.25 USD
Lucro bruto:
20 929.35 USD (329 225 pips)
Perda bruta:
-11 101.75 USD (198 971 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
21 (1 130.84 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 299.76 USD (13)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
3.63%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
5.54
Negociações longas:
293 (74.74%)
Negociações curtas:
99 (25.26%)
Fator de lucro:
1.89
Valor esperado:
25.07 USD
Lucro médio:
81.12 USD
Perda média:
-82.85 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-1 156.32 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 595.50 USD (4)
Crescimento mensal:
112.55%
Previsão anual:
1 365.60%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 391.25 USD
Máximo:
1 773.16 USD (128.31%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
44.48% (1 773.16 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 312
EURUSD 29
USDJPY 24
GBPJPY 11
GBPUSD 6
NZDUSD 3
USDCAD 2
EURNZD 2
AUDUSD 1
CHFJPY 1
EURJPY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 9.5K
EURUSD 152
USDJPY 59
GBPJPY 112
GBPUSD -74
NZDUSD 64
USDCAD 28
EURNZD 44
AUDUSD 11
CHFJPY 36
EURJPY -61
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 119K
EURUSD 3.6K
USDJPY 3K
GBPJPY 3.6K
GBPUSD -264
NZDUSD 581
USDCAD 401
EURNZD 700
AUDUSD 100
CHFJPY 724
EURJPY -1.2K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +814.30 USD
Pior negociação: -673 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +1 130.84 USD
Máxima perda consecutiva: -1 156.32 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "KVBPrimeLimited-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-Real16
0.00 × 6
Pepperstone-Demo02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
1.42 × 38
KVBPrimeLimited-Live
2.35 × 465
FOREX.comGlobal-Live 117
6.00 × 4
Swissquote-Live6
7.59 × 83
Sem comentários
2026.01.19 07:40
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.83% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.19 07:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
MT1259KVB
59 USD por mês
160%
0
0
USD
9.2K
USD
16
100%
392
65%
100%
1.88
25.07
USD
44%
1:500
