- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
392
Negociações com lucro:
258 (65.81%)
Negociações com perda:
134 (34.18%)
Melhor negociação:
814.30 USD
Pior negociação:
-673.25 USD
Lucro bruto:
20 929.35 USD (329 225 pips)
Perda bruta:
-11 101.75 USD (198 971 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
21 (1 130.84 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 299.76 USD (13)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
3.63%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
5.54
Negociações longas:
293 (74.74%)
Negociações curtas:
99 (25.26%)
Fator de lucro:
1.89
Valor esperado:
25.07 USD
Lucro médio:
81.12 USD
Perda média:
-82.85 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-1 156.32 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 595.50 USD (4)
Crescimento mensal:
112.55%
Previsão anual:
1 365.60%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 391.25 USD
Máximo:
1 773.16 USD (128.31%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
44.48% (1 773.16 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|312
|EURUSD
|29
|USDJPY
|24
|GBPJPY
|11
|GBPUSD
|6
|NZDUSD
|3
|USDCAD
|2
|EURNZD
|2
|AUDUSD
|1
|CHFJPY
|1
|EURJPY
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|9.5K
|EURUSD
|152
|USDJPY
|59
|GBPJPY
|112
|GBPUSD
|-74
|NZDUSD
|64
|USDCAD
|28
|EURNZD
|44
|AUDUSD
|11
|CHFJPY
|36
|EURJPY
|-61
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|119K
|EURUSD
|3.6K
|USDJPY
|3K
|GBPJPY
|3.6K
|GBPUSD
|-264
|NZDUSD
|581
|USDCAD
|401
|EURNZD
|700
|AUDUSD
|100
|CHFJPY
|724
|EURJPY
|-1.2K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +814.30 USD
Pior negociação: -673 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +1 130.84 USD
Máxima perda consecutiva: -1 156.32 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "KVBPrimeLimited-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real16
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|1.42 × 38
|
KVBPrimeLimited-Live
|2.35 × 465
|
FOREX.comGlobal-Live 117
|6.00 × 4
|
Swissquote-Live6
|7.59 × 83
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
59 USD por mês
160%
0
0
USD
USD
9.2K
USD
USD
16
100%
392
65%
100%
1.88
25.07
USD
USD
44%
1:500