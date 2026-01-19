シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / MT1259KVB
You Ming Xing

MT1259KVB

You Ming Xing
レビュー0件
信頼性
16週間
0 / 0 USD
月額  59  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 160%
KVBPrimeLimited-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
392
利益トレード:
258 (65.81%)
損失トレード:
134 (34.18%)
ベストトレード:
814.30 USD
最悪のトレード:
-673.25 USD
総利益:
20 929.35 USD (329 225 pips)
総損失:
-11 101.75 USD (198 971 pips)
最大連続の勝ち:
21 (1 130.84 USD)
最大連続利益:
4 299.76 USD (13)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
3.63%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
17 時間
リカバリーファクター:
5.54
長いトレード:
293 (74.74%)
短いトレード:
99 (25.26%)
プロフィットファクター:
1.89
期待されたペイオフ:
25.07 USD
平均利益:
81.12 USD
平均損失:
-82.85 USD
最大連続の負け:
11 (-1 156.32 USD)
最大連続損失:
-1 595.50 USD (4)
月間成長:
112.55%
年間予想:
1 365.60%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 391.25 USD
最大の:
1 773.16 USD (128.31%)
比較ドローダウン:
残高による:
44.48% (1 773.16 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 312
EURUSD 29
USDJPY 24
GBPJPY 11
GBPUSD 6
NZDUSD 3
USDCAD 2
EURNZD 2
AUDUSD 1
CHFJPY 1
EURJPY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 9.5K
EURUSD 152
USDJPY 59
GBPJPY 112
GBPUSD -74
NZDUSD 64
USDCAD 28
EURNZD 44
AUDUSD 11
CHFJPY 36
EURJPY -61
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 119K
EURUSD 3.6K
USDJPY 3K
GBPJPY 3.6K
GBPUSD -264
NZDUSD 581
USDCAD 401
EURNZD 700
AUDUSD 100
CHFJPY 724
EURJPY -1.2K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +814.30 USD
最悪のトレード: -673 USD
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +1 130.84 USD
最大連続損失: -1 156.32 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"KVBPrimeLimited-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-Real16
0.00 × 6
Pepperstone-Demo02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
1.42 × 38
KVBPrimeLimited-Live
2.35 × 465
FOREX.comGlobal-Live 117
6.00 × 4
Swissquote-Live6
7.59 × 83
レビューなし
2026.01.19 07:40
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.83% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.19 07:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
MT1259KVB
59 USD/月
160%
0
0
USD
9.2K
USD
16
100%
392
65%
100%
1.88
25.07
USD
44%
1:500
コピー

