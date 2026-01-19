- 成長
トレード:
392
利益トレード:
258 (65.81%)
損失トレード:
134 (34.18%)
ベストトレード:
814.30 USD
最悪のトレード:
-673.25 USD
総利益:
20 929.35 USD (329 225 pips)
総損失:
-11 101.75 USD (198 971 pips)
最大連続の勝ち:
21 (1 130.84 USD)
最大連続利益:
4 299.76 USD (13)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
3.63%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
17 時間
リカバリーファクター:
5.54
長いトレード:
293 (74.74%)
短いトレード:
99 (25.26%)
プロフィットファクター:
1.89
期待されたペイオフ:
25.07 USD
平均利益:
81.12 USD
平均損失:
-82.85 USD
最大連続の負け:
11 (-1 156.32 USD)
最大連続損失:
-1 595.50 USD (4)
月間成長:
112.55%
年間予想:
1 365.60%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 391.25 USD
最大の:
1 773.16 USD (128.31%)
比較ドローダウン:
残高による:
44.48% (1 773.16 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|312
|EURUSD
|29
|USDJPY
|24
|GBPJPY
|11
|GBPUSD
|6
|NZDUSD
|3
|USDCAD
|2
|EURNZD
|2
|AUDUSD
|1
|CHFJPY
|1
|EURJPY
|1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|9.5K
|EURUSD
|152
|USDJPY
|59
|GBPJPY
|112
|GBPUSD
|-74
|NZDUSD
|64
|USDCAD
|28
|EURNZD
|44
|AUDUSD
|11
|CHFJPY
|36
|EURJPY
|-61
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|119K
|EURUSD
|3.6K
|USDJPY
|3K
|GBPJPY
|3.6K
|GBPUSD
|-264
|NZDUSD
|581
|USDCAD
|401
|EURNZD
|700
|AUDUSD
|100
|CHFJPY
|724
|EURJPY
|-1.2K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +814.30 USD
最悪のトレード: -673 USD
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +1 130.84 USD
最大連続損失: -1 156.32 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"KVBPrimeLimited-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real16
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|1.42 × 38
|
KVBPrimeLimited-Live
|2.35 × 465
|
FOREX.comGlobal-Live 117
|6.00 × 4
|
Swissquote-Live6
|7.59 × 83
レビューなし
