You Ming Xing

MT1259KVB

You Ming Xing
0 отзывов
Надежность
16 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 160%
KVBPrimeLimited-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
392
Прибыльных трейдов:
258 (65.81%)
Убыточных трейдов:
134 (34.18%)
Лучший трейд:
814.30 USD
Худший трейд:
-673.25 USD
Общая прибыль:
20 929.35 USD (329 225 pips)
Общий убыток:
-11 101.75 USD (198 971 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (1 130.84 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 299.76 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
3.65%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
5.54
Длинных трейдов:
293 (74.74%)
Коротких трейдов:
99 (25.26%)
Профит фактор:
1.89
Мат. ожидание:
25.07 USD
Средняя прибыль:
81.12 USD
Средний убыток:
-82.85 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-1 156.32 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 595.50 USD (4)
Прирост в месяц:
112.55%
Годовой прогноз:
1 365.60%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 391.25 USD
Максимальная:
1 773.16 USD (128.31%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
44.48% (1 773.16 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 312
EURUSD 29
USDJPY 24
GBPJPY 11
GBPUSD 6
NZDUSD 3
USDCAD 2
EURNZD 2
AUDUSD 1
CHFJPY 1
EURJPY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 9.5K
EURUSD 152
USDJPY 59
GBPJPY 112
GBPUSD -74
NZDUSD 64
USDCAD 28
EURNZD 44
AUDUSD 11
CHFJPY 36
EURJPY -61
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 119K
EURUSD 3.6K
USDJPY 3K
GBPJPY 3.6K
GBPUSD -264
NZDUSD 581
USDCAD 401
EURNZD 700
AUDUSD 100
CHFJPY 724
EURJPY -1.2K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +814.30 USD
Худший трейд: -673 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +1 130.84 USD
Макс. убыток в серии: -1 156.32 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "KVBPrimeLimited-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real16
0.00 × 6
Pepperstone-Demo02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
1.42 × 38
KVBPrimeLimited-Live
2.35 × 465
FOREX.comGlobal-Live 117
6.00 × 4
Swissquote-Live6
7.59 × 83
Нет отзывов
2026.01.19 07:40
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.83% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.19 07:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.