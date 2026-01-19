- Прирост
Всего трейдов:
392
Прибыльных трейдов:
258 (65.81%)
Убыточных трейдов:
134 (34.18%)
Лучший трейд:
814.30 USD
Худший трейд:
-673.25 USD
Общая прибыль:
20 929.35 USD (329 225 pips)
Общий убыток:
-11 101.75 USD (198 971 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (1 130.84 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 299.76 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
3.65%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
5.54
Длинных трейдов:
293 (74.74%)
Коротких трейдов:
99 (25.26%)
Профит фактор:
1.89
Мат. ожидание:
25.07 USD
Средняя прибыль:
81.12 USD
Средний убыток:
-82.85 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-1 156.32 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 595.50 USD (4)
Прирост в месяц:
112.55%
Годовой прогноз:
1 365.60%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 391.25 USD
Максимальная:
1 773.16 USD (128.31%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
44.48% (1 773.16 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|312
|EURUSD
|29
|USDJPY
|24
|GBPJPY
|11
|GBPUSD
|6
|NZDUSD
|3
|USDCAD
|2
|EURNZD
|2
|AUDUSD
|1
|CHFJPY
|1
|EURJPY
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|9.5K
|EURUSD
|152
|USDJPY
|59
|GBPJPY
|112
|GBPUSD
|-74
|NZDUSD
|64
|USDCAD
|28
|EURNZD
|44
|AUDUSD
|11
|CHFJPY
|36
|EURJPY
|-61
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|119K
|EURUSD
|3.6K
|USDJPY
|3K
|GBPJPY
|3.6K
|GBPUSD
|-264
|NZDUSD
|581
|USDCAD
|401
|EURNZD
|700
|AUDUSD
|100
|CHFJPY
|724
|EURJPY
|-1.2K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +814.30 USD
Худший трейд: -673 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +1 130.84 USD
Макс. убыток в серии: -1 156.32 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "KVBPrimeLimited-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
