信号部分
信号 / MetaTrader 4 / MT1259KVB
You Ming Xing

MT1259KVB

You Ming Xing
0条评论
可靠性
16
0 / 0 USD
每月复制 59 USD per 
增长自 2025 160%
KVBPrimeLimited-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
392
盈利交易:
258 (65.81%)
亏损交易:
134 (34.18%)
最好交易:
814.30 USD
最差交易:
-673.25 USD
毛利:
20 929.35 USD (329 225 pips)
毛利亏损:
-11 101.75 USD (198 971 pips)
最大连续赢利:
21 (1 130.84 USD)
最大连续盈利:
4 299.76 USD (13)
夏普比率:
0.02
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
3.63%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
16
平均持有时间:
17 小时
采收率:
5.54
长期交易:
293 (74.74%)
短期交易:
99 (25.26%)
利润因子:
1.89
预期回报:
25.07 USD
平均利润:
81.12 USD
平均损失:
-82.85 USD
最大连续失误:
11 (-1 156.32 USD)
最大连续亏损:
-1 595.50 USD (4)
每月增长:
112.55%
年度预测:
1 365.60%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
1 391.25 USD
最大值:
1 773.16 USD (128.31%)
相对跌幅:
结余:
44.48% (1 773.16 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 312
EURUSD 29
USDJPY 24
GBPJPY 11
GBPUSD 6
NZDUSD 3
USDCAD 2
EURNZD 2
AUDUSD 1
CHFJPY 1
EURJPY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 9.5K
EURUSD 152
USDJPY 59
GBPJPY 112
GBPUSD -74
NZDUSD 64
USDCAD 28
EURNZD 44
AUDUSD 11
CHFJPY 36
EURJPY -61
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 119K
EURUSD 3.6K
USDJPY 3K
GBPJPY 3.6K
GBPUSD -264
NZDUSD 581
USDCAD 401
EURNZD 700
AUDUSD 100
CHFJPY 724
EURJPY -1.2K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +814.30 USD
最差交易: -673 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +1 130.84 USD
最大连续亏损: -1 156.32 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 KVBPrimeLimited-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-Real16
0.00 × 6
Pepperstone-Demo02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
1.42 × 38
KVBPrimeLimited-Live
2.35 × 465
FOREX.comGlobal-Live 117
6.00 × 4
Swissquote-Live6
7.59 × 83
2026.01.19 07:40
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.83% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.19 07:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
