- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
392
盈利交易:
258 (65.81%)
亏损交易:
134 (34.18%)
最好交易:
814.30 USD
最差交易:
-673.25 USD
毛利:
20 929.35 USD (329 225 pips)
毛利亏损:
-11 101.75 USD (198 971 pips)
最大连续赢利:
21 (1 130.84 USD)
最大连续盈利:
4 299.76 USD (13)
夏普比率:
0.02
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
3.63%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
16
平均持有时间:
17 小时
采收率:
5.54
长期交易:
293 (74.74%)
短期交易:
99 (25.26%)
利润因子:
1.89
预期回报:
25.07 USD
平均利润:
81.12 USD
平均损失:
-82.85 USD
最大连续失误:
11 (-1 156.32 USD)
最大连续亏损:
-1 595.50 USD (4)
每月增长:
112.55%
年度预测:
1 365.60%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
1 391.25 USD
最大值:
1 773.16 USD (128.31%)
相对跌幅:
结余:
44.48% (1 773.16 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|312
|EURUSD
|29
|USDJPY
|24
|GBPJPY
|11
|GBPUSD
|6
|NZDUSD
|3
|USDCAD
|2
|EURNZD
|2
|AUDUSD
|1
|CHFJPY
|1
|EURJPY
|1
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|9.5K
|EURUSD
|152
|USDJPY
|59
|GBPJPY
|112
|GBPUSD
|-74
|NZDUSD
|64
|USDCAD
|28
|EURNZD
|44
|AUDUSD
|11
|CHFJPY
|36
|EURJPY
|-61
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|119K
|EURUSD
|3.6K
|USDJPY
|3K
|GBPJPY
|3.6K
|GBPUSD
|-264
|NZDUSD
|581
|USDCAD
|401
|EURNZD
|700
|AUDUSD
|100
|CHFJPY
|724
|EURJPY
|-1.2K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +814.30 USD
最差交易: -673 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +1 130.84 USD
最大连续亏损: -1 156.32 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 KVBPrimeLimited-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月59 USD
160%
0
0
USD
USD
9.2K
USD
USD
16
100%
392
65%
100%
1.88
25.07
USD
USD
44%
1:500