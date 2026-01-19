SignaleKategorien
You Ming Xing

MT1259KVB

You Ming Xing
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
16 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 160%
KVBPrimeLimited-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
392
Gewinntrades:
258 (65.81%)
Verlusttrades:
134 (34.18%)
Bester Trade:
814.30 USD
Schlechtester Trade:
-673.25 USD
Bruttoprofit:
20 929.35 USD (329 225 pips)
Bruttoverlust:
-11 101.75 USD (198 971 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
21 (1 130.84 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4 299.76 USD (13)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
3.63%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
16
Durchschn. Haltezeit:
17 Stunden
Erholungsfaktor:
5.54
Long-Positionen:
293 (74.74%)
Short-Positionen:
99 (25.26%)
Profit-Faktor:
1.89
Mathematische Gewinnerwartung:
25.07 USD
Durchschnittlicher Profit:
81.12 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-82.85 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-1 156.32 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 595.50 USD (4)
Wachstum pro Monat :
112.55%
Jahresprognose:
1 365.60%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 391.25 USD
Maximaler:
1 773.16 USD (128.31%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
44.48% (1 773.16 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 312
EURUSD 29
USDJPY 24
GBPJPY 11
GBPUSD 6
NZDUSD 3
USDCAD 2
EURNZD 2
AUDUSD 1
CHFJPY 1
EURJPY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 9.5K
EURUSD 152
USDJPY 59
GBPJPY 112
GBPUSD -74
NZDUSD 64
USDCAD 28
EURNZD 44
AUDUSD 11
CHFJPY 36
EURJPY -61
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 119K
EURUSD 3.6K
USDJPY 3K
GBPJPY 3.6K
GBPUSD -264
NZDUSD 581
USDCAD 401
EURNZD 700
AUDUSD 100
CHFJPY 724
EURJPY -1.2K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +814.30 USD
Schlechtester Trade: -673 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 13
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 130.84 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 156.32 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "KVBPrimeLimited-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-Real16
0.00 × 6
Pepperstone-Demo02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
1.42 × 38
KVBPrimeLimited-Live
2.35 × 465
FOREX.comGlobal-Live 117
6.00 × 4
Swissquote-Live6
7.59 × 83
Keine Bewertungen
2026.01.19 07:40
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.83% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.19 07:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.