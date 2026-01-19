- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
392
Gewinntrades:
258 (65.81%)
Verlusttrades:
134 (34.18%)
Bester Trade:
814.30 USD
Schlechtester Trade:
-673.25 USD
Bruttoprofit:
20 929.35 USD (329 225 pips)
Bruttoverlust:
-11 101.75 USD (198 971 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
21 (1 130.84 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4 299.76 USD (13)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
3.63%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
16
Durchschn. Haltezeit:
17 Stunden
Erholungsfaktor:
5.54
Long-Positionen:
293 (74.74%)
Short-Positionen:
99 (25.26%)
Profit-Faktor:
1.89
Mathematische Gewinnerwartung:
25.07 USD
Durchschnittlicher Profit:
81.12 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-82.85 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-1 156.32 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 595.50 USD (4)
Wachstum pro Monat :
112.55%
Jahresprognose:
1 365.60%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 391.25 USD
Maximaler:
1 773.16 USD (128.31%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
44.48% (1 773.16 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|312
|EURUSD
|29
|USDJPY
|24
|GBPJPY
|11
|GBPUSD
|6
|NZDUSD
|3
|USDCAD
|2
|EURNZD
|2
|AUDUSD
|1
|CHFJPY
|1
|EURJPY
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|9.5K
|EURUSD
|152
|USDJPY
|59
|GBPJPY
|112
|GBPUSD
|-74
|NZDUSD
|64
|USDCAD
|28
|EURNZD
|44
|AUDUSD
|11
|CHFJPY
|36
|EURJPY
|-61
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|119K
|EURUSD
|3.6K
|USDJPY
|3K
|GBPJPY
|3.6K
|GBPUSD
|-264
|NZDUSD
|581
|USDCAD
|401
|EURNZD
|700
|AUDUSD
|100
|CHFJPY
|724
|EURJPY
|-1.2K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +814.30 USD
Schlechtester Trade: -673 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 13
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 130.84 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 156.32 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "KVBPrimeLimited-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-Real16
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|1.42 × 38
|
KVBPrimeLimited-Live
|2.35 × 465
|
FOREX.comGlobal-Live 117
|6.00 × 4
|
Swissquote-Live6
|7.59 × 83
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
59 USD pro Monat
160%
0
0
USD
USD
9.2K
USD
USD
16
100%
392
65%
100%
1.88
25.07
USD
USD
44%
1:500