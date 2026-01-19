- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
337
Kârla kapanan işlemler:
230 (68.24%)
Zararla kapanan işlemler:
107 (31.75%)
En iyi işlem:
160.89 USD
En kötü işlem:
-137.19 USD
Brüt kâr:
4 460.74 USD (275 228 pips)
Brüt zarar:
-1 684.31 USD (122 132 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (407.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 200.78 USD (14)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
5.46%
En son işlem:
59 dakika önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
7.53
Alış işlemleri:
252 (74.78%)
Satış işlemleri:
85 (25.22%)
Kâr faktörü:
2.65
Beklenen getiri:
8.24 USD
Ortalama kâr:
19.39 USD
Ortalama zarar:
-15.74 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-33.17 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-284.90 USD (11)
Aylık büyüme:
174.06%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
37.87 USD
Maksimum:
368.50 USD (30.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
33.75% (284.90 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDe
|290
|USDJPYe
|19
|EURUSDe
|8
|GBPJPYe
|7
|GBPUSDe
|3
|NZDUSDe
|3
|USDCADe
|2
|EURNZDe
|2
|AUDUSDe
|1
|CHFJPYe
|1
|EURJPYe
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDe
|2.8K
|USDJPYe
|-21
|EURUSDe
|19
|GBPJPYe
|24
|GBPUSDe
|-24
|NZDUSDe
|10
|USDCADe
|7
|EURNZDe
|13
|AUDUSDe
|3
|CHFJPYe
|23
|EURJPYe
|-38
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDe
|150K
|USDJPYe
|-1.1K
|EURUSDe
|2K
|GBPJPYe
|1.6K
|GBPUSDe
|-261
|NZDUSDe
|344
|USDCADe
|430
|EURNZDe
|771
|AUDUSDe
|117
|CHFJPYe
|739
|EURJPYe
|-1.2K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +160.89 USD
En kötü işlem: -137 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +407.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -33.17 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ZealCapitalMarketSC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 59 USD
600%
0
0
USD
USD
3.3K
USD
USD
12
100%
337
68%
100%
2.64
8.24
USD
USD
34%
1:500