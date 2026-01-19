SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / MT1259Zeal
You Ming Xing

MT1259Zeal

You Ming Xing
0 inceleme
Güvenilirlik
12 hafta
0 / 0 USD
Ayda 59 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 600%
ZealCapitalMarketSC-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
337
Kârla kapanan işlemler:
230 (68.24%)
Zararla kapanan işlemler:
107 (31.75%)
En iyi işlem:
160.89 USD
En kötü işlem:
-137.19 USD
Brüt kâr:
4 460.74 USD (275 228 pips)
Brüt zarar:
-1 684.31 USD (122 132 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (407.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 200.78 USD (14)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
5.46%
En son işlem:
59 dakika önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
7.53
Alış işlemleri:
252 (74.78%)
Satış işlemleri:
85 (25.22%)
Kâr faktörü:
2.65
Beklenen getiri:
8.24 USD
Ortalama kâr:
19.39 USD
Ortalama zarar:
-15.74 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-33.17 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-284.90 USD (11)
Aylık büyüme:
174.06%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
37.87 USD
Maksimum:
368.50 USD (30.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
33.75% (284.90 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDe 290
USDJPYe 19
EURUSDe 8
GBPJPYe 7
GBPUSDe 3
NZDUSDe 3
USDCADe 2
EURNZDe 2
AUDUSDe 1
CHFJPYe 1
EURJPYe 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDe 2.8K
USDJPYe -21
EURUSDe 19
GBPJPYe 24
GBPUSDe -24
NZDUSDe 10
USDCADe 7
EURNZDe 13
AUDUSDe 3
CHFJPYe 23
EURJPYe -38
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDe 150K
USDJPYe -1.1K
EURUSDe 2K
GBPJPYe 1.6K
GBPUSDe -261
NZDUSDe 344
USDCADe 430
EURNZDe 771
AUDUSDe 117
CHFJPYe 739
EURJPYe -1.2K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +160.89 USD
En kötü işlem: -137 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +407.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -33.17 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ZealCapitalMarketSC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2026.01.19 07:40
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.76% of days out of 84 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.19 07:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
