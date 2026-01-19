- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
337
利益トレード:
230 (68.24%)
損失トレード:
107 (31.75%)
ベストトレード:
160.89 USD
最悪のトレード:
-137.19 USD
総利益:
4 460.74 USD (275 228 pips)
総損失:
-1 684.31 USD (122 132 pips)
最大連続の勝ち:
29 (407.40 USD)
最大連続利益:
1 200.78 USD (14)
シャープレシオ:
0.23
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
5.48%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
15 時間
リカバリーファクター:
7.53
長いトレード:
252 (74.78%)
短いトレード:
85 (25.22%)
プロフィットファクター:
2.65
期待されたペイオフ:
8.24 USD
平均利益:
19.39 USD
平均損失:
-15.74 USD
最大連続の負け:
12 (-33.17 USD)
最大連続損失:
-284.90 USD (11)
月間成長:
174.06%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
37.87 USD
最大の:
368.50 USD (30.69%)
比較ドローダウン:
残高による:
33.75% (284.90 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDe
|290
|USDJPYe
|19
|EURUSDe
|8
|GBPJPYe
|7
|GBPUSDe
|3
|NZDUSDe
|3
|USDCADe
|2
|EURNZDe
|2
|AUDUSDe
|1
|CHFJPYe
|1
|EURJPYe
|1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDe
|2.8K
|USDJPYe
|-21
|EURUSDe
|19
|GBPJPYe
|24
|GBPUSDe
|-24
|NZDUSDe
|10
|USDCADe
|7
|EURNZDe
|13
|AUDUSDe
|3
|CHFJPYe
|23
|EURJPYe
|-38
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDe
|150K
|USDJPYe
|-1.1K
|EURUSDe
|2K
|GBPJPYe
|1.6K
|GBPUSDe
|-261
|NZDUSDe
|344
|USDCADe
|430
|EURNZDe
|771
|AUDUSDe
|117
|CHFJPYe
|739
|EURJPYe
|-1.2K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +160.89 USD
最悪のトレード: -137 USD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +407.40 USD
最大連続損失: -33.17 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ZealCapitalMarketSC-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
59 USD/月
600%
0
0
USD
USD
3.3K
USD
USD
12
100%
337
68%
100%
2.64
8.24
USD
USD
34%
1:500