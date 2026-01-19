シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / MT1259Zeal
You Ming Xing

MT1259Zeal

You Ming Xing
レビュー0件
信頼性
12週間
0 / 0 USD
月額  59  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 600%
ZealCapitalMarketSC-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
337
利益トレード:
230 (68.24%)
損失トレード:
107 (31.75%)
ベストトレード:
160.89 USD
最悪のトレード:
-137.19 USD
総利益:
4 460.74 USD (275 228 pips)
総損失:
-1 684.31 USD (122 132 pips)
最大連続の勝ち:
29 (407.40 USD)
最大連続利益:
1 200.78 USD (14)
シャープレシオ:
0.23
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
5.48%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
15 時間
リカバリーファクター:
7.53
長いトレード:
252 (74.78%)
短いトレード:
85 (25.22%)
プロフィットファクター:
2.65
期待されたペイオフ:
8.24 USD
平均利益:
19.39 USD
平均損失:
-15.74 USD
最大連続の負け:
12 (-33.17 USD)
最大連続損失:
-284.90 USD (11)
月間成長:
174.06%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
37.87 USD
最大の:
368.50 USD (30.69%)
比較ドローダウン:
残高による:
33.75% (284.90 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSDe 290
USDJPYe 19
EURUSDe 8
GBPJPYe 7
GBPUSDe 3
NZDUSDe 3
USDCADe 2
EURNZDe 2
AUDUSDe 1
CHFJPYe 1
EURJPYe 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSDe 2.8K
USDJPYe -21
EURUSDe 19
GBPJPYe 24
GBPUSDe -24
NZDUSDe 10
USDCADe 7
EURNZDe 13
AUDUSDe 3
CHFJPYe 23
EURJPYe -38
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSDe 150K
USDJPYe -1.1K
EURUSDe 2K
GBPJPYe 1.6K
GBPUSDe -261
NZDUSDe 344
USDCADe 430
EURNZDe 771
AUDUSDe 117
CHFJPYe 739
EURJPYe -1.2K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +160.89 USD
最悪のトレード: -137 USD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +407.40 USD
最大連続損失: -33.17 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ZealCapitalMarketSC-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2026.01.19 07:40
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.76% of days out of 84 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.19 07:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
MT1259Zeal
59 USD/月
600%
0
0
USD
3.3K
USD
12
100%
337
68%
100%
2.64
8.24
USD
34%
1:500
コピー

