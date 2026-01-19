- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
337
盈利交易:
230 (68.24%)
亏损交易:
107 (31.75%)
最好交易:
160.89 USD
最差交易:
-137.19 USD
毛利:
4 460.74 USD (275 228 pips)
毛利亏损:
-1 684.31 USD (122 132 pips)
最大连续赢利:
29 (407.40 USD)
最大连续盈利:
1 200.78 USD (14)
夏普比率:
0.23
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
5.48%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
16
平均持有时间:
15 小时
采收率:
7.53
长期交易:
252 (74.78%)
短期交易:
85 (25.22%)
利润因子:
2.65
预期回报:
8.24 USD
平均利润:
19.39 USD
平均损失:
-15.74 USD
最大连续失误:
12 (-33.17 USD)
最大连续亏损:
-284.90 USD (11)
每月增长:
174.06%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
37.87 USD
最大值:
368.50 USD (30.69%)
相对跌幅:
结余:
33.75% (284.90 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDe
|290
|USDJPYe
|19
|EURUSDe
|8
|GBPJPYe
|7
|GBPUSDe
|3
|NZDUSDe
|3
|USDCADe
|2
|EURNZDe
|2
|AUDUSDe
|1
|CHFJPYe
|1
|EURJPYe
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDe
|2.8K
|USDJPYe
|-21
|EURUSDe
|19
|GBPJPYe
|24
|GBPUSDe
|-24
|NZDUSDe
|10
|USDCADe
|7
|EURNZDe
|13
|AUDUSDe
|3
|CHFJPYe
|23
|EURJPYe
|-38
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDe
|150K
|USDJPYe
|-1.1K
|EURUSDe
|2K
|GBPJPYe
|1.6K
|GBPUSDe
|-261
|NZDUSDe
|344
|USDCADe
|430
|EURNZDe
|771
|AUDUSDe
|117
|CHFJPYe
|739
|EURJPYe
|-1.2K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +160.89 USD
最差交易: -137 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +407.40 USD
最大连续亏损: -33.17 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ZealCapitalMarketSC-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
