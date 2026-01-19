SinaisSeções
You Ming Xing

MT1259Zeal

You Ming Xing
0 comentários
Confiabilidade
12 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 600%
ZealCapitalMarketSC-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
337
Negociações com lucro:
230 (68.24%)
Negociações com perda:
107 (31.75%)
Melhor negociação:
160.89 USD
Pior negociação:
-137.19 USD
Lucro bruto:
4 460.74 USD (275 228 pips)
Perda bruta:
-1 684.31 USD (122 132 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
29 (407.40 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 200.78 USD (14)
Índice de Sharpe:
0.23
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
5.48%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
15 horas
Fator de recuperação:
7.53
Negociações longas:
252 (74.78%)
Negociações curtas:
85 (25.22%)
Fator de lucro:
2.65
Valor esperado:
8.24 USD
Lucro médio:
19.39 USD
Perda média:
-15.74 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-33.17 USD)
Máxima perda consecutiva:
-284.90 USD (11)
Crescimento mensal:
174.06%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
37.87 USD
Máximo:
368.50 USD (30.69%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
33.75% (284.90 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSDe 290
USDJPYe 19
EURUSDe 8
GBPJPYe 7
GBPUSDe 3
NZDUSDe 3
USDCADe 2
EURNZDe 2
AUDUSDe 1
CHFJPYe 1
EURJPYe 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSDe 2.8K
USDJPYe -21
EURUSDe 19
GBPJPYe 24
GBPUSDe -24
NZDUSDe 10
USDCADe 7
EURNZDe 13
AUDUSDe 3
CHFJPYe 23
EURJPYe -38
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSDe 150K
USDJPYe -1.1K
EURUSDe 2K
GBPJPYe 1.6K
GBPUSDe -261
NZDUSDe 344
USDCADe 430
EURNZDe 771
AUDUSDe 117
CHFJPYe 739
EURJPYe -1.2K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +160.89 USD
Pior negociação: -137 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +407.40 USD
Máxima perda consecutiva: -33.17 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ZealCapitalMarketSC-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2026.01.19 07:40
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.76% of days out of 84 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.19 07:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês.

