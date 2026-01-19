- Crescimento
Negociações:
337
Negociações com lucro:
230 (68.24%)
Negociações com perda:
107 (31.75%)
Melhor negociação:
160.89 USD
Pior negociação:
-137.19 USD
Lucro bruto:
4 460.74 USD (275 228 pips)
Perda bruta:
-1 684.31 USD (122 132 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
29 (407.40 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 200.78 USD (14)
Índice de Sharpe:
0.23
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
5.48%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
15 horas
Fator de recuperação:
7.53
Negociações longas:
252 (74.78%)
Negociações curtas:
85 (25.22%)
Fator de lucro:
2.65
Valor esperado:
8.24 USD
Lucro médio:
19.39 USD
Perda média:
-15.74 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-33.17 USD)
Máxima perda consecutiva:
-284.90 USD (11)
Crescimento mensal:
174.06%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
37.87 USD
Máximo:
368.50 USD (30.69%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
33.75% (284.90 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDe
|290
|USDJPYe
|19
|EURUSDe
|8
|GBPJPYe
|7
|GBPUSDe
|3
|NZDUSDe
|3
|USDCADe
|2
|EURNZDe
|2
|AUDUSDe
|1
|CHFJPYe
|1
|EURJPYe
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDe
|2.8K
|USDJPYe
|-21
|EURUSDe
|19
|GBPJPYe
|24
|GBPUSDe
|-24
|NZDUSDe
|10
|USDCADe
|7
|EURNZDe
|13
|AUDUSDe
|3
|CHFJPYe
|23
|EURJPYe
|-38
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDe
|150K
|USDJPYe
|-1.1K
|EURUSDe
|2K
|GBPJPYe
|1.6K
|GBPUSDe
|-261
|NZDUSDe
|344
|USDCADe
|430
|EURNZDe
|771
|AUDUSDe
|117
|CHFJPYe
|739
|EURJPYe
|-1.2K
Melhor negociação: +160.89 USD
Pior negociação: -137 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +407.40 USD
Máxima perda consecutiva: -33.17 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ZealCapitalMarketSC-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
