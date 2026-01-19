SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / MT1259Zeal
You Ming Xing

MT1259Zeal

You Ming Xing
0 avis
Fiabilité
12 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 59 USD par mois
croissance depuis 2025 600%
ZealCapitalMarketSC-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
337
Bénéfice trades:
230 (68.24%)
Perte trades:
107 (31.75%)
Meilleure transaction:
160.89 USD
Pire transaction:
-137.19 USD
Bénéfice brut:
4 460.74 USD (275 228 pips)
Perte brute:
-1 684.31 USD (122 132 pips)
Gains consécutifs maximales:
29 (407.40 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 200.78 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.23
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
5.46%
Dernier trade:
37 il y a des minutes
Trades par semaine:
16
Temps de détention moyen:
15 heures
Facteur de récupération:
7.53
Longs trades:
252 (74.78%)
Courts trades:
85 (25.22%)
Facteur de profit:
2.65
Rendement attendu:
8.24 USD
Bénéfice moyen:
19.39 USD
Perte moyenne:
-15.74 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-33.17 USD)
Perte consécutive maximale:
-284.90 USD (11)
Croissance mensuelle:
174.06%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
37.87 USD
Maximal:
368.50 USD (30.69%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
33.75% (284.90 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDe 290
USDJPYe 19
EURUSDe 8
GBPJPYe 7
GBPUSDe 3
NZDUSDe 3
USDCADe 2
EURNZDe 2
AUDUSDe 1
CHFJPYe 1
EURJPYe 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDe 2.8K
USDJPYe -21
EURUSDe 19
GBPJPYe 24
GBPUSDe -24
NZDUSDe 10
USDCADe 7
EURNZDe 13
AUDUSDe 3
CHFJPYe 23
EURJPYe -38
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDe 150K
USDJPYe -1.1K
EURUSDe 2K
GBPJPYe 1.6K
GBPUSDe -261
NZDUSDe 344
USDCADe 430
EURNZDe 771
AUDUSDe 117
CHFJPYe 739
EURJPYe -1.2K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +160.89 USD
Pire transaction: -137 USD
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +407.40 USD
Perte consécutive maximale: -33.17 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ZealCapitalMarketSC-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2026.01.19 07:40
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.76% of days out of 84 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.19 07:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
