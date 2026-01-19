- Прирост
Всего трейдов:
337
Прибыльных трейдов:
230 (68.24%)
Убыточных трейдов:
107 (31.75%)
Лучший трейд:
160.89 USD
Худший трейд:
-137.19 USD
Общая прибыль:
4 460.74 USD (275 228 pips)
Общий убыток:
-1 684.31 USD (122 132 pips)
Макс. серия выигрышей:
29 (407.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 200.78 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
5.54%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
15 часов
Фактор восстановления:
7.53
Длинных трейдов:
252 (74.78%)
Коротких трейдов:
85 (25.22%)
Профит фактор:
2.65
Мат. ожидание:
8.24 USD
Средняя прибыль:
19.39 USD
Средний убыток:
-15.74 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-33.17 USD)
Макс. убыток в серии:
-284.90 USD (11)
Прирост в месяц:
174.06%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
37.87 USD
Максимальная:
368.50 USD (30.69%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
33.75% (284.90 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDe
|290
|USDJPYe
|19
|EURUSDe
|8
|GBPJPYe
|7
|GBPUSDe
|3
|NZDUSDe
|3
|USDCADe
|2
|EURNZDe
|2
|AUDUSDe
|1
|CHFJPYe
|1
|EURJPYe
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDe
|2.8K
|USDJPYe
|-21
|EURUSDe
|19
|GBPJPYe
|24
|GBPUSDe
|-24
|NZDUSDe
|10
|USDCADe
|7
|EURNZDe
|13
|AUDUSDe
|3
|CHFJPYe
|23
|EURJPYe
|-38
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDe
|150K
|USDJPYe
|-1.1K
|EURUSDe
|2K
|GBPJPYe
|1.6K
|GBPUSDe
|-261
|NZDUSDe
|344
|USDCADe
|430
|EURNZDe
|771
|AUDUSDe
|117
|CHFJPYe
|739
|EURJPYe
|-1.2K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ZealCapitalMarketSC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
