You Ming Xing

MT1259Zeal

You Ming Xing
0 отзывов
Надежность
12 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 600%
ZealCapitalMarketSC-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
337
Прибыльных трейдов:
230 (68.24%)
Убыточных трейдов:
107 (31.75%)
Лучший трейд:
160.89 USD
Худший трейд:
-137.19 USD
Общая прибыль:
4 460.74 USD (275 228 pips)
Общий убыток:
-1 684.31 USD (122 132 pips)
Макс. серия выигрышей:
29 (407.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 200.78 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
5.54%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
15 часов
Фактор восстановления:
7.53
Длинных трейдов:
252 (74.78%)
Коротких трейдов:
85 (25.22%)
Профит фактор:
2.65
Мат. ожидание:
8.24 USD
Средняя прибыль:
19.39 USD
Средний убыток:
-15.74 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-33.17 USD)
Макс. убыток в серии:
-284.90 USD (11)
Прирост в месяц:
174.06%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
37.87 USD
Максимальная:
368.50 USD (30.69%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
33.75% (284.90 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDe 290
USDJPYe 19
EURUSDe 8
GBPJPYe 7
GBPUSDe 3
NZDUSDe 3
USDCADe 2
EURNZDe 2
AUDUSDe 1
CHFJPYe 1
EURJPYe 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDe 2.8K
USDJPYe -21
EURUSDe 19
GBPJPYe 24
GBPUSDe -24
NZDUSDe 10
USDCADe 7
EURNZDe 13
AUDUSDe 3
CHFJPYe 23
EURJPYe -38
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDe 150K
USDJPYe -1.1K
EURUSDe 2K
GBPJPYe 1.6K
GBPUSDe -261
NZDUSDe 344
USDCADe 430
EURNZDe 771
AUDUSDe 117
CHFJPYe 739
EURJPYe -1.2K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +160.89 USD
Худший трейд: -137 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +407.40 USD
Макс. убыток в серии: -33.17 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ZealCapitalMarketSC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.19 07:40
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.76% of days out of 84 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.19 07:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
MT1259Zeal
59 USD в месяц
600%
0
0
USD
3.3K
USD
12
100%
337
68%
100%
2.64
8.24
USD
34%
1:500
