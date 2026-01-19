- 자본
- 축소
트레이드:
337
이익 거래:
230 (68.24%)
손실 거래:
107 (31.75%)
최고의 거래:
160.89 USD
최악의 거래:
-137.19 USD
총 수익:
4 460.74 USD (275 228 pips)
총 손실:
-1 684.31 USD (122 132 pips)
연속 최대 이익:
29 (407.40 USD)
연속 최대 이익:
1 200.78 USD (14)
샤프 비율:
0.23
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
5.54%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
16
평균 유지 시간:
15 시간
회복 요인:
7.53
롱(주식매수):
252 (74.78%)
숏(주식차입매도):
85 (25.22%)
수익 요인:
2.65
기대수익:
8.24 USD
평균 이익:
19.39 USD
평균 손실:
-15.74 USD
연속 최대 손실:
12 (-33.17 USD)
연속 최대 손실:
-284.90 USD (11)
월별 성장률:
174.06%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
37.87 USD
최대한의:
368.50 USD (30.69%)
상대적 삭감:
잔고별:
33.75% (284.90 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDe
|290
|USDJPYe
|19
|EURUSDe
|8
|GBPJPYe
|7
|GBPUSDe
|3
|NZDUSDe
|3
|USDCADe
|2
|EURNZDe
|2
|AUDUSDe
|1
|CHFJPYe
|1
|EURJPYe
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDe
|2.8K
|USDJPYe
|-21
|EURUSDe
|19
|GBPJPYe
|24
|GBPUSDe
|-24
|NZDUSDe
|10
|USDCADe
|7
|EURNZDe
|13
|AUDUSDe
|3
|CHFJPYe
|23
|EURJPYe
|-38
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDe
|150K
|USDJPYe
|-1.1K
|EURUSDe
|2K
|GBPJPYe
|1.6K
|GBPUSDe
|-261
|NZDUSDe
|344
|USDCADe
|430
|EURNZDe
|771
|AUDUSDe
|117
|CHFJPYe
|739
|EURJPYe
|-1.2K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +160.89 USD
최악의 거래: -137 USD
연속 최대 이익: 14
연속 최대 손실: 11
연속 최대 이익: +407.40 USD
연속 최대 손실: -33.17 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ZealCapitalMarketSC-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 59 USD
600%
0
0
USD
USD
3.3K
USD
USD
12
100%
337
68%
100%
2.64
8.24
USD
USD
34%
1:500