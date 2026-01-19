시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / MT1259Zeal
You Ming Xing

MT1259Zeal

You Ming Xing
0 리뷰
안정성
12
0 / 0 USD
월별 59 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 600%
ZealCapitalMarketSC-Live
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
337
이익 거래:
230 (68.24%)
손실 거래:
107 (31.75%)
최고의 거래:
160.89 USD
최악의 거래:
-137.19 USD
총 수익:
4 460.74 USD (275 228 pips)
총 손실:
-1 684.31 USD (122 132 pips)
연속 최대 이익:
29 (407.40 USD)
연속 최대 이익:
1 200.78 USD (14)
샤프 비율:
0.23
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
5.54%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
16
평균 유지 시간:
15 시간
회복 요인:
7.53
롱(주식매수):
252 (74.78%)
숏(주식차입매도):
85 (25.22%)
수익 요인:
2.65
기대수익:
8.24 USD
평균 이익:
19.39 USD
평균 손실:
-15.74 USD
연속 최대 손실:
12 (-33.17 USD)
연속 최대 손실:
-284.90 USD (11)
월별 성장률:
174.06%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
37.87 USD
최대한의:
368.50 USD (30.69%)
상대적 삭감:
잔고별:
33.75% (284.90 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSDe 290
USDJPYe 19
EURUSDe 8
GBPJPYe 7
GBPUSDe 3
NZDUSDe 3
USDCADe 2
EURNZDe 2
AUDUSDe 1
CHFJPYe 1
EURJPYe 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSDe 2.8K
USDJPYe -21
EURUSDe 19
GBPJPYe 24
GBPUSDe -24
NZDUSDe 10
USDCADe 7
EURNZDe 13
AUDUSDe 3
CHFJPYe 23
EURJPYe -38
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSDe 150K
USDJPYe -1.1K
EURUSDe 2K
GBPJPYe 1.6K
GBPUSDe -261
NZDUSDe 344
USDCADe 430
EURNZDe 771
AUDUSDe 117
CHFJPYe 739
EURJPYe -1.2K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +160.89 USD
최악의 거래: -137 USD
연속 최대 이익: 14
연속 최대 손실: 11
연속 최대 이익: +407.40 USD
연속 최대 손실: -33.17 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ZealCapitalMarketSC-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2026.01.19 07:40
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.76% of days out of 84 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.19 07:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
MT1259Zeal
월별 59 USD
600%
0
0
USD
3.3K
USD
12
100%
337
68%
100%
2.64
8.24
USD
34%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.