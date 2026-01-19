SeñalesSecciones
You Ming Xing

MT1259Zeal

You Ming Xing
0 comentarios
Fiabilidad
12 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 600%
ZealCapitalMarketSC-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
337
Transacciones Rentables:
230 (68.24%)
Transacciones Irrentables:
107 (31.75%)
Mejor transacción:
160.89 USD
Peor transacción:
-137.19 USD
Beneficio Bruto:
4 460.74 USD (275 228 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 684.31 USD (122 132 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
29 (407.40 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 200.78 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.23
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
5.46%
Último trade:
12 minutos
Trades a la semana:
16
Tiempo medio de espera:
15 horas
Factor de Recuperación:
7.53
Transacciones Largas:
252 (74.78%)
Transacciones Cortas:
85 (25.22%)
Factor de Beneficio:
2.65
Beneficio Esperado:
8.24 USD
Beneficio medio:
19.39 USD
Pérdidas medias:
-15.74 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-33.17 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-284.90 USD (11)
Crecimiento al mes:
174.06%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
37.87 USD
Máxima:
368.50 USD (30.69%)
Reducción relativa:
De balance:
33.75% (284.90 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSDe 290
USDJPYe 19
EURUSDe 8
GBPJPYe 7
GBPUSDe 3
NZDUSDe 3
USDCADe 2
EURNZDe 2
AUDUSDe 1
CHFJPYe 1
EURJPYe 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSDe 2.8K
USDJPYe -21
EURUSDe 19
GBPJPYe 24
GBPUSDe -24
NZDUSDe 10
USDCADe 7
EURNZDe 13
AUDUSDe 3
CHFJPYe 23
EURJPYe -38
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSDe 150K
USDJPYe -1.1K
EURUSDe 2K
GBPJPYe 1.6K
GBPUSDe -261
NZDUSDe 344
USDCADe 430
EURNZDe 771
AUDUSDe 117
CHFJPYe 739
EURJPYe -1.2K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +160.89 USD
Peor transacción: -137 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 14
Máximo de pérdidas consecutivas: 11
Beneficio máximo consecutivo: +407.40 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -33.17 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ZealCapitalMarketSC-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

2026.01.19 07:40
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.76% of days out of 84 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.19 07:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
