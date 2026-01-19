SignaleKategorien
You Ming Xing

MT1259Zeal

You Ming Xing
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
12 Wochen
0 / 0 USD
Für 59 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 600%
ZealCapitalMarketSC-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
337
Gewinntrades:
230 (68.24%)
Verlusttrades:
107 (31.75%)
Bester Trade:
160.89 USD
Schlechtester Trade:
-137.19 USD
Bruttoprofit:
4 460.74 USD (275 228 pips)
Bruttoverlust:
-1 684.31 USD (122 132 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
29 (407.40 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 200.78 USD (14)
Sharpe Ratio:
0.23
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
5.48%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
16
Durchschn. Haltezeit:
15 Stunden
Erholungsfaktor:
7.53
Long-Positionen:
252 (74.78%)
Short-Positionen:
85 (25.22%)
Profit-Faktor:
2.65
Mathematische Gewinnerwartung:
8.24 USD
Durchschnittlicher Profit:
19.39 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-15.74 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-33.17 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-284.90 USD (11)
Wachstum pro Monat :
174.06%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
37.87 USD
Maximaler:
368.50 USD (30.69%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
33.75% (284.90 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSDe 290
USDJPYe 19
EURUSDe 8
GBPJPYe 7
GBPUSDe 3
NZDUSDe 3
USDCADe 2
EURNZDe 2
AUDUSDe 1
CHFJPYe 1
EURJPYe 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDe 2.8K
USDJPYe -21
EURUSDe 19
GBPJPYe 24
GBPUSDe -24
NZDUSDe 10
USDCADe 7
EURNZDe 13
AUDUSDe 3
CHFJPYe 23
EURJPYe -38
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDe 150K
USDJPYe -1.1K
EURUSDe 2K
GBPJPYe 1.6K
GBPUSDe -261
NZDUSDe 344
USDCADe 430
EURNZDe 771
AUDUSDe 117
CHFJPYe 739
EURJPYe -1.2K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +160.89 USD
Schlechtester Trade: -137 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 11
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +407.40 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -33.17 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ZealCapitalMarketSC-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Bewertungen
2026.01.19 07:40
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.76% of days out of 84 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.19 07:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
