You Ming Xing

MT1259Zeal

You Ming Xing
0 recensioni
Affidabilità
12 settimane
0 / 0 USD
Copia per 59 USD al mese
crescita dal 2025 600%
ZealCapitalMarketSC-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
337
Profit Trade:
230 (68.24%)
Loss Trade:
107 (31.75%)
Best Trade:
160.89 USD
Worst Trade:
-137.19 USD
Profitto lordo:
4 460.74 USD (275 228 pips)
Perdita lorda:
-1 684.31 USD (122 132 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (407.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 200.78 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
5.46%
Ultimo trade:
53 minuti fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
7.53
Long Trade:
252 (74.78%)
Short Trade:
85 (25.22%)
Fattore di profitto:
2.65
Profitto previsto:
8.24 USD
Profitto medio:
19.39 USD
Perdita media:
-15.74 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-33.17 USD)
Massima perdita consecutiva:
-284.90 USD (11)
Crescita mensile:
174.06%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
37.87 USD
Massimale:
368.50 USD (30.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
33.75% (284.90 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDe 290
USDJPYe 19
EURUSDe 8
GBPJPYe 7
GBPUSDe 3
NZDUSDe 3
USDCADe 2
EURNZDe 2
AUDUSDe 1
CHFJPYe 1
EURJPYe 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDe 2.8K
USDJPYe -21
EURUSDe 19
GBPJPYe 24
GBPUSDe -24
NZDUSDe 10
USDCADe 7
EURNZDe 13
AUDUSDe 3
CHFJPYe 23
EURJPYe -38
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDe 150K
USDJPYe -1.1K
EURUSDe 2K
GBPJPYe 1.6K
GBPUSDe -261
NZDUSDe 344
USDCADe 430
EURNZDe 771
AUDUSDe 117
CHFJPYe 739
EURJPYe -1.2K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +160.89 USD
Worst Trade: -137 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +407.40 USD
Massima perdita consecutiva: -33.17 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ZealCapitalMarketSC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2026.01.19 07:40
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.76% of days out of 84 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.19 07:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
