Ilia Melnik

Testing Plus

Ilia Melnik
0 inceleme
109 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2023 2 378%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
872
Kârla kapanan işlemler:
645 (73.96%)
Zararla kapanan işlemler:
227 (26.03%)
En iyi işlem:
183.51 USD
En kötü işlem:
-112.43 USD
Brüt kâr:
10 271.32 USD (403 324 pips)
Brüt zarar:
-6 816.35 USD (228 068 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (734.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
734.75 USD (28)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
5.11
Alış işlemleri:
679 (77.87%)
Satış işlemleri:
193 (22.13%)
Kâr faktörü:
1.51
Beklenen getiri:
3.96 USD
Ortalama kâr:
15.92 USD
Ortalama zarar:
-30.03 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-57.75 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-444.72 USD (9)
Aylık büyüme:
45.51%
Yıllık tahmin:
552.16%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
27.65 USD
Maksimum:
676.11 USD (31.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
57.01% (79.41 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 838
EURUSD 34
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 3.4K
EURUSD 55
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 174K
EURUSD 991
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +183.51 USD
En kötü işlem: -112 USD
Maksimum ardışık kazanç: 28
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +734.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -57.75 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live08
0.00 × 8
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
Exness-Real9
0.00 × 6
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.18 × 40
ICMarketsSC-Live11
0.20 × 10
Exness-Real17
0.25 × 4
AxioryAsia-02Live
0.33 × 3
RoboForex-ECN-3
0.94 × 432
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
Alpari-Pro.ECN2
1.15 × 33
Axi-US06-Live
1.65 × 69
ICMarketsSC-Live15
1.71 × 7
ThreeTrader-Live
1.75 × 4
TradingProInternational-Live 2
1.79 × 19
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 1
Axi-US02-Live
2.18 × 22
ICMarketsSC-Live25
2.50 × 2
FusionMarkets-Demo
2.64 × 28
ICMarketsSC-Live04
2.76 × 41
ICMarketsSC-Live23
4.04 × 115
ICMarketsSC-Live17
4.19 × 27
123
İnceleme yok
2026.01.18 00:18
80% of growth achieved within 20 days. This comprises 2.63% of days out of 760 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.18 00:18
A large drawdown may occur on the account again
