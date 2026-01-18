- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
872
Kârla kapanan işlemler:
645 (73.96%)
Zararla kapanan işlemler:
227 (26.03%)
En iyi işlem:
183.51 USD
En kötü işlem:
-112.43 USD
Brüt kâr:
10 271.32 USD (403 324 pips)
Brüt zarar:
-6 816.35 USD (228 068 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (734.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
734.75 USD (28)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
5.11
Alış işlemleri:
679 (77.87%)
Satış işlemleri:
193 (22.13%)
Kâr faktörü:
1.51
Beklenen getiri:
3.96 USD
Ortalama kâr:
15.92 USD
Ortalama zarar:
-30.03 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-57.75 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-444.72 USD (9)
Aylık büyüme:
45.51%
Yıllık tahmin:
552.16%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
27.65 USD
Maksimum:
676.11 USD (31.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
57.01% (79.41 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|838
|EURUSD
|34
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|3.4K
|EURUSD
|55
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|174K
|EURUSD
|991
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +183.51 USD
En kötü işlem: -112 USD
Maksimum ardışık kazanç: 28
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +734.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -57.75 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 8
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
Exness-Real9
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.18 × 40
|
ICMarketsSC-Live11
|0.20 × 10
|
Exness-Real17
|0.25 × 4
|
AxioryAsia-02Live
|0.33 × 3
|
RoboForex-ECN-3
|0.94 × 432
|
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|1.15 × 33
|
Axi-US06-Live
|1.65 × 69
|
ICMarketsSC-Live15
|1.71 × 7
|
ThreeTrader-Live
|1.75 × 4
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
ICMarketsSC-Live25
|2.50 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|2.76 × 41
|
ICMarketsSC-Live23
|4.04 × 115
|
ICMarketsSC-Live17
|4.19 × 27
İnceleme yok