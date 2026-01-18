SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Testing Plus
Ilia Melnik

Testing Plus

Ilia Melnik
0 avis
109 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2023 2 378%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
872
Bénéfice trades:
645 (73.96%)
Perte trades:
227 (26.03%)
Meilleure transaction:
183.51 USD
Pire transaction:
-112.43 USD
Bénéfice brut:
10 271.32 USD (403 324 pips)
Perte brute:
-6 816.35 USD (228 068 pips)
Gains consécutifs maximales:
28 (734.75 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
734.75 USD (28)
Ratio de Sharpe:
-0.05
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
5.11
Longs trades:
679 (77.87%)
Courts trades:
193 (22.13%)
Facteur de profit:
1.51
Rendement attendu:
3.96 USD
Bénéfice moyen:
15.92 USD
Perte moyenne:
-30.03 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-57.75 USD)
Perte consécutive maximale:
-444.72 USD (9)
Croissance mensuelle:
45.51%
Prévision annuelle:
552.16%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
27.65 USD
Maximal:
676.11 USD (31.36%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
57.01% (79.41 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 838
EURUSD 34
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 3.4K
EURUSD 55
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 174K
EURUSD 991
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +183.51 USD
Pire transaction: -112 USD
Gains consécutifs maximales: 28
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +734.75 USD
Perte consécutive maximale: -57.75 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN-3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live08
0.00 × 8
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
Exness-Real9
0.00 × 6
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.18 × 40
ICMarketsSC-Live11
0.20 × 10
Exness-Real17
0.25 × 4
AxioryAsia-02Live
0.33 × 3
RoboForex-ECN-3
0.94 × 432
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
Alpari-Pro.ECN2
1.15 × 33
Axi-US06-Live
1.65 × 69
ICMarketsSC-Live15
1.71 × 7
ThreeTrader-Live
1.75 × 4
TradingProInternational-Live 2
1.79 × 19
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 1
Axi-US02-Live
2.18 × 22
ICMarketsSC-Live25
2.50 × 2
FusionMarkets-Demo
2.64 × 28
ICMarketsSC-Live04
2.76 × 41
ICMarketsSC-Live23
4.04 × 115
ICMarketsSC-Live17
4.19 × 27
123
Aucun avis
2026.01.18 00:18
80% of growth achieved within 20 days. This comprises 2.63% of days out of 760 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.18 00:18
A large drawdown may occur on the account again
