Ilia Melnik

Testing Plus

Ilia Melnik
0 recensioni
109 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2023 2 378%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
872
Profit Trade:
645 (73.96%)
Loss Trade:
227 (26.03%)
Best Trade:
183.51 USD
Worst Trade:
-112.43 USD
Profitto lordo:
10 271.32 USD (403 324 pips)
Perdita lorda:
-6 816.35 USD (228 068 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (734.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
734.75 USD (28)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
5.11
Long Trade:
679 (77.87%)
Short Trade:
193 (22.13%)
Fattore di profitto:
1.51
Profitto previsto:
3.96 USD
Profitto medio:
15.92 USD
Perdita media:
-30.03 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-57.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-444.72 USD (9)
Crescita mensile:
45.51%
Previsione annuale:
552.16%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
27.65 USD
Massimale:
676.11 USD (31.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
57.01% (79.41 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 838
EURUSD 34
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 3.4K
EURUSD 55
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 174K
EURUSD 991
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +183.51 USD
Worst Trade: -112 USD
Vincite massime consecutive: 28
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +734.75 USD
Massima perdita consecutiva: -57.75 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live08
0.00 × 8
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
Exness-Real9
0.00 × 6
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.18 × 40
ICMarketsSC-Live11
0.20 × 10
Exness-Real17
0.25 × 4
AxioryAsia-02Live
0.33 × 3
RoboForex-ECN-3
0.94 × 432
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
Alpari-Pro.ECN2
1.15 × 33
Axi-US06-Live
1.65 × 69
ICMarketsSC-Live15
1.71 × 7
ThreeTrader-Live
1.75 × 4
TradingProInternational-Live 2
1.79 × 19
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 1
Axi-US02-Live
2.18 × 22
ICMarketsSC-Live25
2.50 × 2
FusionMarkets-Demo
2.64 × 28
ICMarketsSC-Live04
2.76 × 41
ICMarketsSC-Live23
4.04 × 115
ICMarketsSC-Live17
4.19 × 27
32 più
2026.01.18 00:18
80% of growth achieved within 20 days. This comprises 2.63% of days out of 760 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.18 00:18
A large drawdown may occur on the account again
