- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
872
Profit Trade:
645 (73.96%)
Loss Trade:
227 (26.03%)
Best Trade:
183.51 USD
Worst Trade:
-112.43 USD
Profitto lordo:
10 271.32 USD (403 324 pips)
Perdita lorda:
-6 816.35 USD (228 068 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (734.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
734.75 USD (28)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
5.11
Long Trade:
679 (77.87%)
Short Trade:
193 (22.13%)
Fattore di profitto:
1.51
Profitto previsto:
3.96 USD
Profitto medio:
15.92 USD
Perdita media:
-30.03 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-57.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-444.72 USD (9)
Crescita mensile:
45.51%
Previsione annuale:
552.16%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
27.65 USD
Massimale:
676.11 USD (31.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
57.01% (79.41 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|838
|EURUSD
|34
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|3.4K
|EURUSD
|55
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|174K
|EURUSD
|991
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +183.51 USD
Worst Trade: -112 USD
Vincite massime consecutive: 28
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +734.75 USD
Massima perdita consecutiva: -57.75 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 8
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
Exness-Real9
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.18 × 40
|
ICMarketsSC-Live11
|0.20 × 10
|
Exness-Real17
|0.25 × 4
|
AxioryAsia-02Live
|0.33 × 3
|
RoboForex-ECN-3
|0.94 × 432
|
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|1.15 × 33
|
Axi-US06-Live
|1.65 × 69
|
ICMarketsSC-Live15
|1.71 × 7
|
ThreeTrader-Live
|1.75 × 4
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
ICMarketsSC-Live25
|2.50 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|2.76 × 41
|
ICMarketsSC-Live23
|4.04 × 115
|
ICMarketsSC-Live17
|4.19 × 27
123
