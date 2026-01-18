SinaisSeções
crescimento desde 2023 2 378%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
872
Negociações com lucro:
645 (73.96%)
Negociações com perda:
227 (26.03%)
Melhor negociação:
183.51 USD
Pior negociação:
-112.43 USD
Lucro bruto:
10 271.32 USD (403 324 pips)
Perda bruta:
-6 816.35 USD (228 068 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
28 (734.75 USD)
Máximo lucro consecutivo:
734.75 USD (28)
Índice de Sharpe:
-0.05
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
5.11
Negociações longas:
679 (77.87%)
Negociações curtas:
193 (22.13%)
Fator de lucro:
1.51
Valor esperado:
3.96 USD
Lucro médio:
15.92 USD
Perda média:
-30.03 USD
Máximo de perdas consecutivas:
15 (-57.75 USD)
Máxima perda consecutiva:
-444.72 USD (9)
Crescimento mensal:
45.51%
Previsão anual:
552.16%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
27.65 USD
Máximo:
676.11 USD (31.36%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
57.01% (79.41 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 838
EURUSD 34
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +183.51 USD
Pior negociação: -112 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 28
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +734.75 USD
Máxima perda consecutiva: -57.75 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN-3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live08
0.00 × 8
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
Exness-Real9
0.00 × 6
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.18 × 40
ICMarketsSC-Live11
0.20 × 10
Exness-Real17
0.25 × 4
AxioryAsia-02Live
0.33 × 3
RoboForex-ECN-3
0.94 × 432
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
Alpari-Pro.ECN2
1.15 × 33
Axi-US06-Live
1.65 × 69
ICMarketsSC-Live15
1.71 × 7
ThreeTrader-Live
1.75 × 4
TradingProInternational-Live 2
1.79 × 19
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 1
Axi-US02-Live
2.18 × 22
ICMarketsSC-Live25
2.50 × 2
FusionMarkets-Demo
2.64 × 28
ICMarketsSC-Live04
2.76 × 41
ICMarketsSC-Live23
4.04 × 115
ICMarketsSC-Live17
4.19 × 27
123
Sem comentários
2026.01.18 00:18
80% of growth achieved within 20 days. This comprises 2.63% of days out of 760 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.18 00:18
A large drawdown may occur on the account again
