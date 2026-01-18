- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
872
Negociações com lucro:
645 (73.96%)
Negociações com perda:
227 (26.03%)
Melhor negociação:
183.51 USD
Pior negociação:
-112.43 USD
Lucro bruto:
10 271.32 USD (403 324 pips)
Perda bruta:
-6 816.35 USD (228 068 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
28 (734.75 USD)
Máximo lucro consecutivo:
734.75 USD (28)
Índice de Sharpe:
-0.05
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
5.11
Negociações longas:
679 (77.87%)
Negociações curtas:
193 (22.13%)
Fator de lucro:
1.51
Valor esperado:
3.96 USD
Lucro médio:
15.92 USD
Perda média:
-30.03 USD
Máximo de perdas consecutivas:
15 (-57.75 USD)
Máxima perda consecutiva:
-444.72 USD (9)
Crescimento mensal:
45.51%
Previsão anual:
552.16%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
27.65 USD
Máximo:
676.11 USD (31.36%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
57.01% (79.41 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|838
|EURUSD
|34
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|3.4K
|EURUSD
|55
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|174K
|EURUSD
|991
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +183.51 USD
Pior negociação: -112 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 28
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +734.75 USD
Máxima perda consecutiva: -57.75 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN-3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 8
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
Exness-Real9
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.18 × 40
|
ICMarketsSC-Live11
|0.20 × 10
|
Exness-Real17
|0.25 × 4
|
AxioryAsia-02Live
|0.33 × 3
|
RoboForex-ECN-3
|0.94 × 432
|
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|1.15 × 33
|
Axi-US06-Live
|1.65 × 69
|
ICMarketsSC-Live15
|1.71 × 7
|
ThreeTrader-Live
|1.75 × 4
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
ICMarketsSC-Live25
|2.50 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|2.76 × 41
|
ICMarketsSC-Live23
|4.04 × 115
|
ICMarketsSC-Live17
|4.19 × 27
32 mais ...
