Ilia Melnik

Testing Plus

Ilia Melnik
0 Bewertungen
109 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2023 2 378%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
872
Gewinntrades:
645 (73.96%)
Verlusttrades:
227 (26.03%)
Bester Trade:
183.51 USD
Schlechtester Trade:
-112.43 USD
Bruttoprofit:
10 271.32 USD (403 324 pips)
Bruttoverlust:
-6 816.35 USD (228 068 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
28 (734.75 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
734.75 USD (28)
Sharpe Ratio:
-0.05
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
5.11
Long-Positionen:
679 (77.87%)
Short-Positionen:
193 (22.13%)
Profit-Faktor:
1.51
Mathematische Gewinnerwartung:
3.96 USD
Durchschnittlicher Profit:
15.92 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-30.03 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
15 (-57.75 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-444.72 USD (9)
Wachstum pro Monat :
45.51%
Jahresprognose:
552.16%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
27.65 USD
Maximaler:
676.11 USD (31.36%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
57.01% (79.41 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 838
EURUSD 34
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 3.4K
EURUSD 55
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 174K
EURUSD 991
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +183.51 USD
Schlechtester Trade: -112 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 28
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +734.75 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -57.75 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN-3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live08
0.00 × 8
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
Exness-Real9
0.00 × 6
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.18 × 40
ICMarketsSC-Live11
0.20 × 10
Exness-Real17
0.25 × 4
AxioryAsia-02Live
0.33 × 3
RoboForex-ECN-3
0.94 × 432
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
Alpari-Pro.ECN2
1.15 × 33
Axi-US06-Live
1.65 × 69
ICMarketsSC-Live15
1.71 × 7
ThreeTrader-Live
1.75 × 4
TradingProInternational-Live 2
1.79 × 19
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 1
Axi-US02-Live
2.18 × 22
ICMarketsSC-Live25
2.50 × 2
FusionMarkets-Demo
2.64 × 28
ICMarketsSC-Live04
2.76 × 41
ICMarketsSC-Live23
4.04 × 115
ICMarketsSC-Live17
4.19 × 27
noch 32 ...
123
Keine Bewertungen
2026.01.18 00:18
80% of growth achieved within 20 days. This comprises 2.63% of days out of 760 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.18 00:18
A large drawdown may occur on the account again
