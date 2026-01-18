- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
872
Gewinntrades:
645 (73.96%)
Verlusttrades:
227 (26.03%)
Bester Trade:
183.51 USD
Schlechtester Trade:
-112.43 USD
Bruttoprofit:
10 271.32 USD (403 324 pips)
Bruttoverlust:
-6 816.35 USD (228 068 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
28 (734.75 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
734.75 USD (28)
Sharpe Ratio:
-0.05
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
5.11
Long-Positionen:
679 (77.87%)
Short-Positionen:
193 (22.13%)
Profit-Faktor:
1.51
Mathematische Gewinnerwartung:
3.96 USD
Durchschnittlicher Profit:
15.92 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-30.03 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
15 (-57.75 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-444.72 USD (9)
Wachstum pro Monat :
45.51%
Jahresprognose:
552.16%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
27.65 USD
Maximaler:
676.11 USD (31.36%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
57.01% (79.41 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|838
|EURUSD
|34
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|3.4K
|EURUSD
|55
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|174K
|EURUSD
|991
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +183.51 USD
Schlechtester Trade: -112 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 28
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +734.75 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -57.75 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN-3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 8
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
Exness-Real9
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.18 × 40
|
ICMarketsSC-Live11
|0.20 × 10
|
Exness-Real17
|0.25 × 4
|
AxioryAsia-02Live
|0.33 × 3
|
RoboForex-ECN-3
|0.94 × 432
|
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|1.15 × 33
|
Axi-US06-Live
|1.65 × 69
|
ICMarketsSC-Live15
|1.71 × 7
|
ThreeTrader-Live
|1.75 × 4
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
ICMarketsSC-Live25
|2.50 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|2.76 × 41
|
ICMarketsSC-Live23
|4.04 × 115
|
ICMarketsSC-Live17
|4.19 × 27
