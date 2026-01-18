- 자본
- 축소
트레이드:
872
이익 거래:
645 (73.96%)
손실 거래:
227 (26.03%)
최고의 거래:
183.51 USD
최악의 거래:
-112.43 USD
총 수익:
10 271.32 USD (403 324 pips)
총 손실:
-6 816.35 USD (228 068 pips)
연속 최대 이익:
28 (734.75 USD)
연속 최대 이익:
734.75 USD (28)
샤프 비율:
-0.05
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
11
평균 유지 시간:
5 시간
회복 요인:
5.11
롱(주식매수):
679 (77.87%)
숏(주식차입매도):
193 (22.13%)
수익 요인:
1.51
기대수익:
3.96 USD
평균 이익:
15.92 USD
평균 손실:
-30.03 USD
연속 최대 손실:
15 (-57.75 USD)
연속 최대 손실:
-444.72 USD (9)
월별 성장률:
45.51%
연간 예측:
552.16%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
27.65 USD
최대한의:
676.11 USD (31.36%)
상대적 삭감:
잔고별:
57.01% (79.41 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|838
|EURUSD
|34
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|3.4K
|EURUSD
|55
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|174K
|EURUSD
|991
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +183.51 USD
최악의 거래: -112 USD
연속 최대 이익: 28
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +734.75 USD
연속 최대 손실: -57.75 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN-3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 8
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
Exness-Real9
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.18 × 40
|
ICMarketsSC-Live11
|0.20 × 10
|
Exness-Real17
|0.25 × 4
|
AxioryAsia-02Live
|0.33 × 3
|
RoboForex-ECN-3
|0.94 × 432
|
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|1.15 × 33
|
Axi-US06-Live
|1.65 × 69
|
ICMarketsSC-Live15
|1.71 × 7
|
ThreeTrader-Live
|1.75 × 4
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
ICMarketsSC-Live25
|2.50 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|2.76 × 41
|
ICMarketsSC-Live23
|4.04 × 115
|
ICMarketsSC-Live17
|4.19 × 27
123
리뷰 없음