- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
872
盈利交易:
645 (73.96%)
亏损交易:
227 (26.03%)
最好交易:
183.51 USD
最差交易:
-112.43 USD
毛利:
10 271.32 USD (403 324 pips)
毛利亏损:
-6 816.35 USD (228 068 pips)
最大连续赢利:
28 (734.75 USD)
最大连续盈利:
734.75 USD (28)
夏普比率:
-0.05
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
11
平均持有时间:
5 小时
采收率:
5.11
长期交易:
679 (77.87%)
短期交易:
193 (22.13%)
利润因子:
1.51
预期回报:
3.96 USD
平均利润:
15.92 USD
平均损失:
-30.03 USD
最大连续失误:
15 (-57.75 USD)
最大连续亏损:
-444.72 USD (9)
每月增长:
45.51%
年度预测:
552.16%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
27.65 USD
最大值:
676.11 USD (31.36%)
相对跌幅:
结余:
57.01% (79.41 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|838
|EURUSD
|34
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|3.4K
|EURUSD
|55
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|174K
|EURUSD
|991
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +183.51 USD
最差交易: -112 USD
最大连续赢利: 28
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +734.75 USD
最大连续亏损: -57.75 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 8
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
Exness-Real9
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.18 × 40
|
ICMarketsSC-Live11
|0.20 × 10
|
Exness-Real17
|0.25 × 4
|
AxioryAsia-02Live
|0.33 × 3
|
RoboForex-ECN-3
|0.94 × 432
|
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|1.15 × 33
|
Axi-US06-Live
|1.65 × 69
|
ICMarketsSC-Live15
|1.71 × 7
|
ThreeTrader-Live
|1.75 × 4
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
ICMarketsSC-Live25
|2.50 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|2.76 × 41
|
ICMarketsSC-Live23
|4.04 × 115
|
ICMarketsSC-Live17
|4.19 × 27
