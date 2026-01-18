信号部分
Ilia Melnik

Testing Plus

Ilia Melnik
0条评论
109
0 / 0 USD
增长自 2023 2 378%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
872
盈利交易:
645 (73.96%)
亏损交易:
227 (26.03%)
最好交易:
183.51 USD
最差交易:
-112.43 USD
毛利:
10 271.32 USD (403 324 pips)
毛利亏损:
-6 816.35 USD (228 068 pips)
最大连续赢利:
28 (734.75 USD)
最大连续盈利:
734.75 USD (28)
夏普比率:
-0.05
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
11
平均持有时间:
5 小时
采收率:
5.11
长期交易:
679 (77.87%)
短期交易:
193 (22.13%)
利润因子:
1.51
预期回报:
3.96 USD
平均利润:
15.92 USD
平均损失:
-30.03 USD
最大连续失误:
15 (-57.75 USD)
最大连续亏损:
-444.72 USD (9)
每月增长:
45.51%
年度预测:
552.16%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
27.65 USD
最大值:
676.11 USD (31.36%)
相对跌幅:
结余:
57.01% (79.41 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 838
EURUSD 34
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 3.4K
EURUSD 55
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 174K
EURUSD 991
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +183.51 USD
最差交易: -112 USD
最大连续赢利: 28
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +734.75 USD
最大连续亏损: -57.75 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-Live08
0.00 × 8
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
Exness-Real9
0.00 × 6
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.18 × 40
ICMarketsSC-Live11
0.20 × 10
Exness-Real17
0.25 × 4
AxioryAsia-02Live
0.33 × 3
RoboForex-ECN-3
0.94 × 432
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
Alpari-Pro.ECN2
1.15 × 33
Axi-US06-Live
1.65 × 69
ICMarketsSC-Live15
1.71 × 7
ThreeTrader-Live
1.75 × 4
TradingProInternational-Live 2
1.79 × 19
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 1
Axi-US02-Live
2.18 × 22
ICMarketsSC-Live25
2.50 × 2
FusionMarkets-Demo
2.64 × 28
ICMarketsSC-Live04
2.76 × 41
ICMarketsSC-Live23
4.04 × 115
ICMarketsSC-Live17
4.19 × 27
2026.01.18 00:18
80% of growth achieved within 20 days. This comprises 2.63% of days out of 760 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.18 00:18
A large drawdown may occur on the account again
