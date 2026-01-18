- Incremento
Total de Trades:
872
Transacciones Rentables:
645 (73.96%)
Transacciones Irrentables:
227 (26.03%)
Mejor transacción:
183.51 USD
Peor transacción:
-112.43 USD
Beneficio Bruto:
10 271.32 USD (403 324 pips)
Pérdidas Brutas:
-6 816.35 USD (228 068 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
28 (734.75 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
734.75 USD (28)
Ratio de Sharpe:
-0.05
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
11
Tiempo medio de espera:
5 horas
Factor de Recuperación:
5.11
Transacciones Largas:
679 (77.87%)
Transacciones Cortas:
193 (22.13%)
Factor de Beneficio:
1.51
Beneficio Esperado:
3.96 USD
Beneficio medio:
15.92 USD
Pérdidas medias:
-30.03 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
15 (-57.75 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-444.72 USD (9)
Crecimiento al mes:
45.51%
Pronóstico anual:
552.16%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
27.65 USD
Máxima:
676.11 USD (31.36%)
Reducción relativa:
De balance:
57.01% (79.41 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|838
|EURUSD
|34
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|3.4K
|EURUSD
|55
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|174K
|EURUSD
|991
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
Mejor transacción: +183.51 USD
Peor transacción: -112 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 28
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +734.75 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -57.75 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN-3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 8
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
Exness-Real9
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.18 × 40
|
ICMarketsSC-Live11
|0.20 × 10
|
Exness-Real17
|0.25 × 4
|
AxioryAsia-02Live
|0.33 × 3
|
RoboForex-ECN-3
|0.94 × 432
|
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|1.15 × 33
|
Axi-US06-Live
|1.65 × 69
|
ICMarketsSC-Live15
|1.71 × 7
|
ThreeTrader-Live
|1.75 × 4
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
ICMarketsSC-Live25
|2.50 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|2.76 × 41
|
ICMarketsSC-Live23
|4.04 × 115
|
ICMarketsSC-Live17
|4.19 × 27
