Ilia Melnik

Testing Plus

Ilia Melnik
0 comentarios
109 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2023 2 378%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
872
Transacciones Rentables:
645 (73.96%)
Transacciones Irrentables:
227 (26.03%)
Mejor transacción:
183.51 USD
Peor transacción:
-112.43 USD
Beneficio Bruto:
10 271.32 USD (403 324 pips)
Pérdidas Brutas:
-6 816.35 USD (228 068 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
28 (734.75 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
734.75 USD (28)
Ratio de Sharpe:
-0.05
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
11
Tiempo medio de espera:
5 horas
Factor de Recuperación:
5.11
Transacciones Largas:
679 (77.87%)
Transacciones Cortas:
193 (22.13%)
Factor de Beneficio:
1.51
Beneficio Esperado:
3.96 USD
Beneficio medio:
15.92 USD
Pérdidas medias:
-30.03 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
15 (-57.75 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-444.72 USD (9)
Crecimiento al mes:
45.51%
Pronóstico anual:
552.16%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
27.65 USD
Máxima:
676.11 USD (31.36%)
Reducción relativa:
De balance:
57.01% (79.41 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 838
EURUSD 34
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 3.4K
EURUSD 55
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 174K
EURUSD 991
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN-3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live08
0.00 × 8
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
Exness-Real9
0.00 × 6
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.18 × 40
ICMarketsSC-Live11
0.20 × 10
Exness-Real17
0.25 × 4
AxioryAsia-02Live
0.33 × 3
RoboForex-ECN-3
0.94 × 432
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
Alpari-Pro.ECN2
1.15 × 33
Axi-US06-Live
1.65 × 69
ICMarketsSC-Live15
1.71 × 7
ThreeTrader-Live
1.75 × 4
TradingProInternational-Live 2
1.79 × 19
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 1
Axi-US02-Live
2.18 × 22
ICMarketsSC-Live25
2.50 × 2
FusionMarkets-Demo
2.64 × 28
ICMarketsSC-Live04
2.76 × 41
ICMarketsSC-Live23
4.04 × 115
ICMarketsSC-Live17
4.19 × 27
otros 32...
2026.01.18 00:18
80% of growth achieved within 20 days. This comprises 2.63% of days out of 760 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.18 00:18
A large drawdown may occur on the account again
