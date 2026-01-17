- Büyüme
İşlemler:
73
Kârla kapanan işlemler:
56 (76.71%)
Zararla kapanan işlemler:
17 (23.29%)
En iyi işlem:
19.91 USD
En kötü işlem:
-4.28 USD
Brüt kâr:
169.37 USD (20 260 pips)
Brüt zarar:
-28.61 USD (9 876 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (22.22 USD)
Maksimum ardışık kâr:
50.23 USD (9)
Sharpe oranı:
0.44
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.20%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
19.44
Alış işlemleri:
73 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
5.92
Beklenen getiri:
1.93 USD
Ortalama kâr:
3.02 USD
Ortalama zarar:
-1.68 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-5.22 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7.24 USD (2)
Aylık büyüme:
19.33%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
7.24 USD (1.95%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.09% (0.61 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|42
|.US30Cash
|31
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|96
|.US30Cash
|45
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|6K
|.US30Cash
|4.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
En iyi işlem: +19.91 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +22.22 USD
Maksimum ardışık zarar: -5.22 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro-5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 22
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 28
|
Darwinex-Live-2
|0.00 × 36
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live32
|0.01 × 183
|
ICMarketsEU-Live28
|0.02 × 120
|
ICMarketsSC-Live20
|0.04 × 323
|
AxioryAsia-06Live
|0.21 × 112
|
Exness-Real16
|2.10 × 273
|
FBS-Real-1
|2.82 × 331
|
Weltrade-Live
|17.38 × 39
|
GCIFinancial-Live
|21.68 × 37
