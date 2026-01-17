SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / BIGFISH USD ROBOFX
Omeh Philip

BIGFISH USD ROBOFX

Omeh Philip
0 inceleme
11 hafta
0 / 0 USD
0%
RoboForex-Pro-5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
73
Kârla kapanan işlemler:
56 (76.71%)
Zararla kapanan işlemler:
17 (23.29%)
En iyi işlem:
19.91 USD
En kötü işlem:
-4.28 USD
Brüt kâr:
169.37 USD (20 260 pips)
Brüt zarar:
-28.61 USD (9 876 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (22.22 USD)
Maksimum ardışık kâr:
50.23 USD (9)
Sharpe oranı:
0.44
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.20%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
19.44
Alış işlemleri:
73 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
5.92
Beklenen getiri:
1.93 USD
Ortalama kâr:
3.02 USD
Ortalama zarar:
-1.68 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-5.22 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7.24 USD (2)
Aylık büyüme:
19.33%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
7.24 USD (1.95%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.09% (0.61 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 42
.US30Cash 31
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 96
.US30Cash 45
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 6K
.US30Cash 4.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +19.91 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +22.22 USD
Maksimum ardışık zarar: -5.22 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro-5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.00 × 22
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 28
Darwinex-Live-2
0.00 × 36
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live32
0.01 × 183
ICMarketsEU-Live28
0.02 × 120
ICMarketsSC-Live20
0.04 × 323
AxioryAsia-06Live
0.21 × 112
Exness-Real16
2.10 × 273
FBS-Real-1
2.82 × 331
Weltrade-Live
17.38 × 39
GCIFinancial-Live
21.68 × 37
İnceleme yok
