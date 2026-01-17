- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
73
Gewinntrades:
56 (76.71%)
Verlusttrades:
17 (23.29%)
Bester Trade:
19.91 USD
Schlechtester Trade:
-4.28 USD
Bruttoprofit:
169.37 USD (20 260 pips)
Bruttoverlust:
-28.61 USD (9 876 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (22.22 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
50.23 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.44
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.20%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
18
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
19.44
Long-Positionen:
73 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
5.92
Mathematische Gewinnerwartung:
1.93 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.02 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.68 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-5.22 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-7.24 USD (2)
Wachstum pro Monat :
19.33%
Algo-Trading:
97%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
7.24 USD (1.95%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.09% (0.61 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|42
|.US30Cash
|31
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|96
|.US30Cash
|45
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|6K
|.US30Cash
|4.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +19.91 USD
Schlechtester Trade: -4 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +22.22 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -5.22 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-Pro-5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 22
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 28
|
Darwinex-Live-2
|0.00 × 36
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live32
|0.01 × 183
|
ICMarketsEU-Live28
|0.02 × 120
|
ICMarketsSC-Live20
|0.04 × 323
|
AxioryAsia-06Live
|0.21 × 112
|
Exness-Real16
|2.10 × 273
|
FBS-Real-1
|2.82 × 331
|
Weltrade-Live
|17.38 × 39
|
GCIFinancial-Live
|21.68 × 37
Keine Bewertungen