Signale / MetaTrader 4 / BIGFISH USD ROBOFX
Omeh Philip

BIGFISH USD ROBOFX

Omeh Philip
0 Bewertungen
11 Wochen
0 / 0 USD
0%
RoboForex-Pro-5
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
73
Gewinntrades:
56 (76.71%)
Verlusttrades:
17 (23.29%)
Bester Trade:
19.91 USD
Schlechtester Trade:
-4.28 USD
Bruttoprofit:
169.37 USD (20 260 pips)
Bruttoverlust:
-28.61 USD (9 876 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (22.22 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
50.23 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.44
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.20%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
18
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
19.44
Long-Positionen:
73 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
5.92
Mathematische Gewinnerwartung:
1.93 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.02 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.68 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-5.22 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-7.24 USD (2)
Wachstum pro Monat :
19.33%
Algo-Trading:
97%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
7.24 USD (1.95%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.09% (0.61 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCAD 42
.US30Cash 31
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD 96
.US30Cash 45
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD 6K
.US30Cash 4.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +19.91 USD
Schlechtester Trade: -4 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +22.22 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -5.22 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-Pro-5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.00 × 22
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 28
Darwinex-Live-2
0.00 × 36
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live32
0.01 × 183
ICMarketsEU-Live28
0.02 × 120
ICMarketsSC-Live20
0.04 × 323
AxioryAsia-06Live
0.21 × 112
Exness-Real16
2.10 × 273
FBS-Real-1
2.82 × 331
Weltrade-Live
17.38 × 39
GCIFinancial-Live
21.68 × 37
