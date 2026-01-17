- Incremento
Total de Trades:
73
Transacciones Rentables:
56 (76.71%)
Transacciones Irrentables:
17 (23.29%)
Mejor transacción:
19.91 USD
Peor transacción:
-4.28 USD
Beneficio Bruto:
169.37 USD (20 260 pips)
Pérdidas Brutas:
-28.61 USD (9 876 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (22.22 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
50.23 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.44
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.20%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
18
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
19.44
Transacciones Largas:
73 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
5.92
Beneficio Esperado:
1.93 USD
Beneficio medio:
3.02 USD
Pérdidas medias:
-1.68 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-5.22 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-7.24 USD (2)
Crecimiento al mes:
19.33%
Trading algorítmico:
97%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
7.24 USD (1.95%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.09% (0.61 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|42
|.US30Cash
|31
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDCAD
|96
|.US30Cash
|45
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDCAD
|6K
|.US30Cash
|4.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +19.91 USD
Peor transacción: -4 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +22.22 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -5.22 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-Pro-5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 22
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 28
|
Darwinex-Live-2
|0.00 × 36
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live32
|0.01 × 183
|
ICMarketsEU-Live28
|0.02 × 120
|
ICMarketsSC-Live20
|0.04 × 323
|
AxioryAsia-06Live
|0.21 × 112
|
Exness-Real16
|2.10 × 273
|
FBS-Real-1
|2.82 × 331
|
Weltrade-Live
|17.38 × 39
|
GCIFinancial-Live
|21.68 × 37
