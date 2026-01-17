SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / BIGFISH USD ROBOFX
Omeh Philip

BIGFISH USD ROBOFX

Omeh Philip
0 recensioni
11 settimane
0 / 0 USD
0%
RoboForex-Pro-5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
73
Profit Trade:
56 (76.71%)
Loss Trade:
17 (23.29%)
Best Trade:
19.91 USD
Worst Trade:
-4.28 USD
Profitto lordo:
169.37 USD (20 260 pips)
Perdita lorda:
-28.61 USD (9 876 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (22.22 USD)
Massimo profitto consecutivo:
50.23 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.44
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.20%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
19.44
Long Trade:
73 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
5.92
Profitto previsto:
1.93 USD
Profitto medio:
3.02 USD
Perdita media:
-1.68 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-5.22 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7.24 USD (2)
Crescita mensile:
19.33%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
7.24 USD (1.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.09% (0.61 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 42
.US30Cash 31
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 96
.US30Cash 45
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 6K
.US30Cash 4.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +19.91 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +22.22 USD
Massima perdita consecutiva: -5.22 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro-5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.00 × 22
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 28
Darwinex-Live-2
0.00 × 36
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live32
0.01 × 183
ICMarketsEU-Live28
0.02 × 120
ICMarketsSC-Live20
0.04 × 323
AxioryAsia-06Live
0.21 × 112
Exness-Real16
2.10 × 273
FBS-Real-1
2.82 × 331
Weltrade-Live
17.38 × 39
GCIFinancial-Live
21.68 × 37
Non ci sono recensioni
