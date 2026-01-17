- Crescita
Trade:
73
Profit Trade:
56 (76.71%)
Loss Trade:
17 (23.29%)
Best Trade:
19.91 USD
Worst Trade:
-4.28 USD
Profitto lordo:
169.37 USD (20 260 pips)
Perdita lorda:
-28.61 USD (9 876 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (22.22 USD)
Massimo profitto consecutivo:
50.23 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.44
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.20%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
19.44
Long Trade:
73 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
5.92
Profitto previsto:
1.93 USD
Profitto medio:
3.02 USD
Perdita media:
-1.68 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-5.22 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7.24 USD (2)
Crescita mensile:
19.33%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
7.24 USD (1.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.09% (0.61 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|42
|.US30Cash
|31
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|96
|.US30Cash
|45
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|6K
|.US30Cash
|4.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Best Trade: +19.91 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +22.22 USD
Massima perdita consecutiva: -5.22 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro-5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 22
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 28
|
Darwinex-Live-2
|0.00 × 36
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live32
|0.01 × 183
|
ICMarketsEU-Live28
|0.02 × 120
|
ICMarketsSC-Live20
|0.04 × 323
|
AxioryAsia-06Live
|0.21 × 112
|
Exness-Real16
|2.10 × 273
|
FBS-Real-1
|2.82 × 331
|
Weltrade-Live
|17.38 × 39
|
GCIFinancial-Live
|21.68 × 37
