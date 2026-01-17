СигналыРазделы
Omeh Philip

BIGFISH USD ROBOFX

Omeh Philip
0 отзывов
11 недель
0 / 0 USD
0%
RoboForex-Pro-5
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
73
Прибыльных трейдов:
56 (76.71%)
Убыточных трейдов:
17 (23.29%)
Лучший трейд:
19.91 USD
Худший трейд:
-4.28 USD
Общая прибыль:
169.37 USD (20 260 pips)
Общий убыток:
-28.61 USD (9 876 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (22.22 USD)
Макс. прибыль в серии:
50.23 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.44
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.20%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
19.44
Длинных трейдов:
73 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
5.92
Мат. ожидание:
1.93 USD
Средняя прибыль:
3.02 USD
Средний убыток:
-1.68 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-5.22 USD)
Макс. убыток в серии:
-7.24 USD (2)
Прирост в месяц:
19.33%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
7.24 USD (1.95%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.09% (0.61 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 42
.US30Cash 31
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 96
.US30Cash 45
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 6K
.US30Cash 4.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +19.91 USD
Худший трейд: -4 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +22.22 USD
Макс. убыток в серии: -5.22 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro-5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.00 × 22
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 28
Darwinex-Live-2
0.00 × 36
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live32
0.01 × 183
ICMarketsEU-Live28
0.02 × 120
ICMarketsSC-Live20
0.04 × 323
AxioryAsia-06Live
0.21 × 112
Exness-Real16
2.10 × 273
FBS-Real-1
2.82 × 331
Weltrade-Live
17.38 × 39
GCIFinancial-Live
21.68 × 37
Нет отзывов
