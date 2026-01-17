- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
73
Прибыльных трейдов:
56 (76.71%)
Убыточных трейдов:
17 (23.29%)
Лучший трейд:
19.91 USD
Худший трейд:
-4.28 USD
Общая прибыль:
169.37 USD (20 260 pips)
Общий убыток:
-28.61 USD (9 876 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (22.22 USD)
Макс. прибыль в серии:
50.23 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.44
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.20%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
19.44
Длинных трейдов:
73 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
5.92
Мат. ожидание:
1.93 USD
Средняя прибыль:
3.02 USD
Средний убыток:
-1.68 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-5.22 USD)
Макс. убыток в серии:
-7.24 USD (2)
Прирост в месяц:
19.33%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
7.24 USD (1.95%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.09% (0.61 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|42
|.US30Cash
|31
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|96
|.US30Cash
|45
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|6K
|.US30Cash
|4.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +19.91 USD
Худший трейд: -4 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +22.22 USD
Макс. убыток в серии: -5.22 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro-5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 22
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 28
|
Darwinex-Live-2
|0.00 × 36
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live32
|0.01 × 183
|
ICMarketsEU-Live28
|0.02 × 120
|
ICMarketsSC-Live20
|0.04 × 323
|
AxioryAsia-06Live
|0.21 × 112
|
Exness-Real16
|2.10 × 273
|
FBS-Real-1
|2.82 × 331
|
Weltrade-Live
|17.38 × 39
|
GCIFinancial-Live
|21.68 × 37
Нет отзывов