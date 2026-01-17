SignauxSections
Omeh Philip

BIGFISH USD ROBOFX

Omeh Philip
0 avis
11 semaines
0 / 0 USD
0%
RoboForex-Pro-5
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
73
Bénéfice trades:
56 (76.71%)
Perte trades:
17 (23.29%)
Meilleure transaction:
19.91 USD
Pire transaction:
-4.28 USD
Bénéfice brut:
169.37 USD (20 260 pips)
Perte brute:
-28.61 USD (9 876 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (22.22 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
50.23 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.44
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.20%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
18
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
19.44
Longs trades:
73 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
5.92
Rendement attendu:
1.93 USD
Bénéfice moyen:
3.02 USD
Perte moyenne:
-1.68 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-5.22 USD)
Perte consécutive maximale:
-7.24 USD (2)
Croissance mensuelle:
19.33%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
7.24 USD (1.95%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.09% (0.61 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 42
.US30Cash 31
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 96
.US30Cash 45
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 6K
.US30Cash 4.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +19.91 USD
Pire transaction: -4 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +22.22 USD
Perte consécutive maximale: -5.22 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-Pro-5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.00 × 22
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 28
Darwinex-Live-2
0.00 × 36
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live32
0.01 × 183
ICMarketsEU-Live28
0.02 × 120
ICMarketsSC-Live20
0.04 × 323
AxioryAsia-06Live
0.21 × 112
Exness-Real16
2.10 × 273
FBS-Real-1
2.82 × 331
Weltrade-Live
17.38 × 39
GCIFinancial-Live
21.68 × 37
