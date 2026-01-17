シグナルセクション
Omeh Philip

BIGFISH USD ROBOFX

レビュー0件
11週間
0 / 0 USD
0%
RoboForex-Pro-5
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
73
利益トレード:
56 (76.71%)
損失トレード:
17 (23.29%)
ベストトレード:
19.91 USD
最悪のトレード:
-4.28 USD
総利益:
169.37 USD (20 260 pips)
総損失:
-28.61 USD (9 876 pips)
最大連続の勝ち:
10 (22.22 USD)
最大連続利益:
50.23 USD (9)
シャープレシオ:
0.44
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.20%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
18
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
19.44
長いトレード:
73 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
5.92
期待されたペイオフ:
1.93 USD
平均利益:
3.02 USD
平均損失:
-1.68 USD
最大連続の負け:
3 (-5.22 USD)
最大連続損失:
-7.24 USD (2)
月間成長:
19.33%
アルゴリズム取引:
97%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
7.24 USD (1.95%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.09% (0.61 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDCAD 42
.US30Cash 31
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDCAD 96
.US30Cash 45
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDCAD 6K
.US30Cash 4.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +19.91 USD
最悪のトレード: -4 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +22.22 USD
最大連続損失: -5.22 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Pro-5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.00 × 22
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 28
Darwinex-Live-2
0.00 × 36
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live32
0.01 × 183
ICMarketsEU-Live28
0.02 × 120
ICMarketsSC-Live20
0.04 × 323
AxioryAsia-06Live
0.21 × 112
Exness-Real16
2.10 × 273
FBS-Real-1
2.82 × 331
Weltrade-Live
17.38 × 39
GCIFinancial-Live
21.68 × 37
レビューなし
