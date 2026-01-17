- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
73
利益トレード:
56 (76.71%)
損失トレード:
17 (23.29%)
ベストトレード:
19.91 USD
最悪のトレード:
-4.28 USD
総利益:
169.37 USD (20 260 pips)
総損失:
-28.61 USD (9 876 pips)
最大連続の勝ち:
10 (22.22 USD)
最大連続利益:
50.23 USD (9)
シャープレシオ:
0.44
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.20%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
18
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
19.44
長いトレード:
73 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
5.92
期待されたペイオフ:
1.93 USD
平均利益:
3.02 USD
平均損失:
-1.68 USD
最大連続の負け:
3 (-5.22 USD)
最大連続損失:
-7.24 USD (2)
月間成長:
19.33%
アルゴリズム取引:
97%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
7.24 USD (1.95%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.09% (0.61 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|42
|.US30Cash
|31
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|96
|.US30Cash
|45
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|6K
|.US30Cash
|4.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +19.91 USD
最悪のトレード: -4 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +22.22 USD
最大連続損失: -5.22 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Pro-5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 22
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 28
|
Darwinex-Live-2
|0.00 × 36
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live32
|0.01 × 183
|
ICMarketsEU-Live28
|0.02 × 120
|
ICMarketsSC-Live20
|0.04 × 323
|
AxioryAsia-06Live
|0.21 × 112
|
Exness-Real16
|2.10 × 273
|
FBS-Real-1
|2.82 × 331
|
Weltrade-Live
|17.38 × 39
|
GCIFinancial-Live
|21.68 × 37
レビューなし