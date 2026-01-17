- 자본
- 축소
트레이드:
73
이익 거래:
56 (76.71%)
손실 거래:
17 (23.29%)
최고의 거래:
19.91 USD
최악의 거래:
-4.28 USD
총 수익:
169.37 USD (20 260 pips)
총 손실:
-28.61 USD (9 876 pips)
연속 최대 이익:
10 (22.22 USD)
연속 최대 이익:
50.23 USD (9)
샤프 비율:
0.44
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.20%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
18
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
19.44
롱(주식매수):
73 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
5.92
기대수익:
1.93 USD
평균 이익:
3.02 USD
평균 손실:
-1.68 USD
연속 최대 손실:
3 (-5.22 USD)
연속 최대 손실:
-7.24 USD (2)
월별 성장률:
19.33%
Algo 트레이딩:
97%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
7.24 USD (1.95%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.09% (0.61 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|42
|.US30Cash
|31
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD
|96
|.US30Cash
|45
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD
|6K
|.US30Cash
|4.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +19.91 USD
최악의 거래: -4 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +22.22 USD
연속 최대 손실: -5.22 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-Pro-5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 22
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 28
|
Darwinex-Live-2
|0.00 × 36
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live32
|0.01 × 183
|
ICMarketsEU-Live28
|0.02 × 120
|
ICMarketsSC-Live20
|0.04 × 323
|
AxioryAsia-06Live
|0.21 × 112
|
Exness-Real16
|2.10 × 273
|
FBS-Real-1
|2.82 × 331
|
Weltrade-Live
|17.38 × 39
|
GCIFinancial-Live
|21.68 × 37
