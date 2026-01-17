SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / BIGFISH USD ROBOFX
Omeh Philip

BIGFISH USD ROBOFX

Omeh Philip
0 comentários
11 semanas
0 / 0 USD
0%
RoboForex-Pro-5
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
73
Negociações com lucro:
56 (76.71%)
Negociações com perda:
17 (23.29%)
Melhor negociação:
19.91 USD
Pior negociação:
-4.28 USD
Lucro bruto:
169.37 USD (20 260 pips)
Perda bruta:
-28.61 USD (9 876 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (22.22 USD)
Máximo lucro consecutivo:
50.23 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.44
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.20%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
18
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
19.44
Negociações longas:
73 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
5.92
Valor esperado:
1.93 USD
Lucro médio:
3.02 USD
Perda média:
-1.68 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-5.22 USD)
Máxima perda consecutiva:
-7.24 USD (2)
Crescimento mensal:
19.33%
Algotrading:
97%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
7.24 USD (1.95%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.09% (0.61 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD 42
.US30Cash 31
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD 96
.US30Cash 45
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD 6K
.US30Cash 4.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +19.91 USD
Pior negociação: -4 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +22.22 USD
Máxima perda consecutiva: -5.22 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Pro-5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.00 × 22
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 28
Darwinex-Live-2
0.00 × 36
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live32
0.01 × 183
ICMarketsEU-Live28
0.02 × 120
ICMarketsSC-Live20
0.04 × 323
AxioryAsia-06Live
0.21 × 112
Exness-Real16
2.10 × 273
FBS-Real-1
2.82 × 331
Weltrade-Live
17.38 × 39
GCIFinancial-Live
21.68 × 37
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar