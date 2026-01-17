- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
73
Negociações com lucro:
56 (76.71%)
Negociações com perda:
17 (23.29%)
Melhor negociação:
19.91 USD
Pior negociação:
-4.28 USD
Lucro bruto:
169.37 USD (20 260 pips)
Perda bruta:
-28.61 USD (9 876 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (22.22 USD)
Máximo lucro consecutivo:
50.23 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.44
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.20%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
18
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
19.44
Negociações longas:
73 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
5.92
Valor esperado:
1.93 USD
Lucro médio:
3.02 USD
Perda média:
-1.68 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-5.22 USD)
Máxima perda consecutiva:
-7.24 USD (2)
Crescimento mensal:
19.33%
Algotrading:
97%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
7.24 USD (1.95%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.09% (0.61 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|42
|.US30Cash
|31
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|96
|.US30Cash
|45
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|6K
|.US30Cash
|4.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +19.91 USD
Pior negociação: -4 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +22.22 USD
Máxima perda consecutiva: -5.22 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Pro-5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 22
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 28
|
Darwinex-Live-2
|0.00 × 36
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live32
|0.01 × 183
|
ICMarketsEU-Live28
|0.02 × 120
|
ICMarketsSC-Live20
|0.04 × 323
|
AxioryAsia-06Live
|0.21 × 112
|
Exness-Real16
|2.10 × 273
|
FBS-Real-1
|2.82 × 331
|
Weltrade-Live
|17.38 × 39
|
GCIFinancial-Live
|21.68 × 37
Sem comentários