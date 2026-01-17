- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
73
盈利交易:
56 (76.71%)
亏损交易:
17 (23.29%)
最好交易:
19.91 USD
最差交易:
-4.28 USD
毛利:
169.37 USD (20 260 pips)
毛利亏损:
-28.61 USD (9 876 pips)
最大连续赢利:
10 (22.22 USD)
最大连续盈利:
50.23 USD (9)
夏普比率:
0.44
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.20%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
18
平均持有时间:
3 天
采收率:
19.44
长期交易:
73 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
5.92
预期回报:
1.93 USD
平均利润:
3.02 USD
平均损失:
-1.68 USD
最大连续失误:
3 (-5.22 USD)
最大连续亏损:
-7.24 USD (2)
每月增长:
19.33%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
7.24 USD (1.95%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.09% (0.61 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|42
|.US30Cash
|31
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|96
|.US30Cash
|45
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|6K
|.US30Cash
|4.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +19.91 USD
最差交易: -4 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +22.22 USD
最大连续亏损: -5.22 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Pro-5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 22
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 28
|
Darwinex-Live-2
|0.00 × 36
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live32
|0.01 × 183
|
ICMarketsEU-Live28
|0.02 × 120
|
ICMarketsSC-Live20
|0.04 × 323
|
AxioryAsia-06Live
|0.21 × 112
|
Exness-Real16
|2.10 × 273
|
FBS-Real-1
|2.82 × 331
|
Weltrade-Live
|17.38 × 39
|
GCIFinancial-Live
|21.68 × 37
