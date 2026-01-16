- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
19
Kârla kapanan işlemler:
12 (63.15%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (36.84%)
En iyi işlem:
264.11 GBP
En kötü işlem:
-16.67 GBP
Brüt kâr:
519.61 GBP (31 068 pips)
Brüt zarar:
-53.00 GBP (1 398 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (224.51 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
278.14 GBP (2)
Sharpe oranı:
0.37
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
11.98
Alış işlemleri:
19 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
9.80
Beklenen getiri:
24.56 GBP
Ortalama kâr:
43.30 GBP
Ortalama zarar:
-7.57 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-25.09 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-25.09 GBP (3)
Aylık büyüme:
12.90%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
36.59 GBP
Maksimum:
38.96 GBP (1.04%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.04% (38.96 GBP)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 GBP)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|9
|GBPUSD
|4
|EURUSD
|3
|XAUUSD
|3
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|-20
|GBPUSD
|1
|EURUSD
|11
|XAUUSD
|611
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|1.6K
|GBPUSD
|116
|EURUSD
|754
|XAUUSD
|27K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +264.11 GBP
En kötü işlem: -17 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +224.51 GBP
Maksimum ardışık zarar: -25.09 GBP
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FXCM-GBPReal01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
FXCMEU-GBPReal01
|0.67 × 15
|
DVMarketsLimited-Main Server
|1.55 × 38
|
IFSMarketsLimited-Main Server
|1.58 × 38
|
FXCM-GBPReal01
|1.73 × 582
|
FXChoice-Classic Live
|3.17 × 24
|
ICMCapitalUK-Real
|4.00 × 20
|
MEXIntGroup-Real
|4.25 × 8
|
AmanaCapital-Real
|6.00 × 6
A deep crossover system looking to catch trends.
