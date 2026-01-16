Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FXCM-GBPReal01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live03 0.00 × 1 FXCMEU-GBPReal01 0.67 × 15 DVMarketsLimited-Main Server 1.55 × 38 IFSMarketsLimited-Main Server 1.58 × 38 FXCM-GBPReal01 1.73 × 582 FXChoice-Classic Live 3.17 × 24 ICMCapitalUK-Real 4.00 × 20 MEXIntGroup-Real 4.25 × 8 AmanaCapital-Real 6.00 × 6