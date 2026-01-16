СигналыРазделы
Sanjay Radia

LongWaveXOver

Sanjay Radia
0 отзывов
Надежность
6 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 12%
FXCM-GBPReal01
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
19
Прибыльных трейдов:
12 (63.15%)
Убыточных трейдов:
7 (36.84%)
Лучший трейд:
264.11 GBP
Худший трейд:
-16.67 GBP
Общая прибыль:
519.61 GBP (31 068 pips)
Общий убыток:
-53.00 GBP (1 398 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (224.51 GBP)
Макс. прибыль в серии:
278.14 GBP (2)
Коэффициент Шарпа:
0.37
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
11.98
Длинных трейдов:
19 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
9.80
Мат. ожидание:
24.56 GBP
Средняя прибыль:
43.30 GBP
Средний убыток:
-7.57 GBP
Макс. серия проигрышей:
3 (-25.09 GBP)
Макс. убыток в серии:
-25.09 GBP (3)
Прирост в месяц:
12.90%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
36.59 GBP
Максимальная:
38.96 GBP (1.04%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.04% (38.96 GBP)
По эквити:
0.00% (0.00 GBP)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 9
GBPUSD 4
EURUSD 3
XAUUSD 3
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY -20
GBPUSD 1
EURUSD 11
XAUUSD 611
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY 1.6K
GBPUSD 116
EURUSD 754
XAUUSD 27K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +264.11 GBP
Худший трейд: -17 GBP
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +224.51 GBP
Макс. убыток в серии: -25.09 GBP

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FXCM-GBPReal01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
FXCMEU-GBPReal01
0.67 × 15
DVMarketsLimited-Main Server
1.55 × 38
IFSMarketsLimited-Main Server
1.58 × 38
FXCM-GBPReal01
1.73 × 582
FXChoice-Classic Live
3.17 × 24
ICMCapitalUK-Real
4.00 × 20
MEXIntGroup-Real
4.25 × 8
AmanaCapital-Real
6.00 × 6
A deep crossover system looking to catch trends.
Нет отзывов
2026.01.19 11:52
Share of trading days is too low
2026.01.19 11:52
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.19 11:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.16 15:58
Trading operations on the account were performed for only 11 days. This comprises 4.17% of days out of the 264 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.16 15:58
80% of trades performed within 7 days. This comprises 2.65% of days out of the 264 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.16 15:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
