Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FXCM-GBPReal01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live03 0.00 × 1 FXCMEU-GBPReal01 0.67 × 15 DVMarketsLimited-Main Server 1.55 × 38 IFSMarketsLimited-Main Server 1.58 × 38 FXCM-GBPReal01 1.73 × 582 FXChoice-Classic Live 3.17 × 24 ICMCapitalUK-Real 4.00 × 20 MEXIntGroup-Real 4.25 × 8 AmanaCapital-Real 6.00 × 6