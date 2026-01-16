- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
19
Прибыльных трейдов:
12 (63.15%)
Убыточных трейдов:
7 (36.84%)
Лучший трейд:
264.11 GBP
Худший трейд:
-16.67 GBP
Общая прибыль:
519.61 GBP (31 068 pips)
Общий убыток:
-53.00 GBP (1 398 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (224.51 GBP)
Макс. прибыль в серии:
278.14 GBP (2)
Коэффициент Шарпа:
0.37
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
11.98
Длинных трейдов:
19 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
9.80
Мат. ожидание:
24.56 GBP
Средняя прибыль:
43.30 GBP
Средний убыток:
-7.57 GBP
Макс. серия проигрышей:
3 (-25.09 GBP)
Макс. убыток в серии:
-25.09 GBP (3)
Прирост в месяц:
12.90%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
36.59 GBP
Максимальная:
38.96 GBP (1.04%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.04% (38.96 GBP)
По эквити:
0.00% (0.00 GBP)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|9
|GBPUSD
|4
|EURUSD
|3
|XAUUSD
|3
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|-20
|GBPUSD
|1
|EURUSD
|11
|XAUUSD
|611
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|1.6K
|GBPUSD
|116
|EURUSD
|754
|XAUUSD
|27K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +264.11 GBP
Худший трейд: -17 GBP
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +224.51 GBP
Макс. убыток в серии: -25.09 GBP
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FXCM-GBPReal01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
FXCMEU-GBPReal01
|0.67 × 15
|
DVMarketsLimited-Main Server
|1.55 × 38
|
IFSMarketsLimited-Main Server
|1.58 × 38
|
FXCM-GBPReal01
|1.73 × 582
|
FXChoice-Classic Live
|3.17 × 24
|
ICMCapitalUK-Real
|4.00 × 20
|
MEXIntGroup-Real
|4.25 × 8
|
AmanaCapital-Real
|6.00 × 6
A deep crossover system looking to catch trends.
Нет отзывов