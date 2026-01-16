SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / LongWaveXOver
Sanjay Radia

LongWaveXOver

Sanjay Radia
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
6 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 12%
FXCM-GBPReal01
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
19
Gewinntrades:
12 (63.15%)
Verlusttrades:
7 (36.84%)
Bester Trade:
264.11 GBP
Schlechtester Trade:
-16.67 GBP
Bruttoprofit:
519.61 GBP (31 068 pips)
Bruttoverlust:
-53.00 GBP (1 398 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (224.51 GBP)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
278.14 GBP (2)
Sharpe Ratio:
0.37
Trading-Aktivität:
0.00%
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
4 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
11.98
Long-Positionen:
19 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
9.80
Mathematische Gewinnerwartung:
24.56 GBP
Durchschnittlicher Profit:
43.30 GBP
Durchschnittlicher Verlust:
-7.57 GBP
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-25.09 GBP)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-25.09 GBP (3)
Wachstum pro Monat :
12.90%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
36.59 GBP
Maximaler:
38.96 GBP (1.04%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.04% (38.96 GBP)
Kapital:
0.00% (0.00 GBP)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPY 9
GBPUSD 4
EURUSD 3
XAUUSD 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY -20
GBPUSD 1
EURUSD 11
XAUUSD 611
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY 1.6K
GBPUSD 116
EURUSD 754
XAUUSD 27K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +264.11 GBP
Schlechtester Trade: -17 GBP
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +224.51 GBP
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -25.09 GBP

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FXCM-GBPReal01" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
FXCMEU-GBPReal01
0.67 × 15
DVMarketsLimited-Main Server
1.55 × 38
IFSMarketsLimited-Main Server
1.58 × 38
FXCM-GBPReal01
1.73 × 582
FXChoice-Classic Live
3.17 × 24
ICMCapitalUK-Real
4.00 × 20
MEXIntGroup-Real
4.25 × 8
AmanaCapital-Real
6.00 × 6
A deep crossover system looking to catch trends.
Keine Bewertungen
2026.01.19 11:52
Share of trading days is too low
2026.01.19 11:52
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.19 11:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.16 15:58
Trading operations on the account were performed for only 11 days. This comprises 4.17% of days out of the 264 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.16 15:58
80% of trades performed within 7 days. This comprises 2.65% of days out of the 264 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.16 15:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
