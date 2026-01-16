- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
19
Gewinntrades:
12 (63.15%)
Verlusttrades:
7 (36.84%)
Bester Trade:
264.11 GBP
Schlechtester Trade:
-16.67 GBP
Bruttoprofit:
519.61 GBP (31 068 pips)
Bruttoverlust:
-53.00 GBP (1 398 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (224.51 GBP)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
278.14 GBP (2)
Sharpe Ratio:
0.37
Trading-Aktivität:
0.00%
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
4 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
11.98
Long-Positionen:
19 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
9.80
Mathematische Gewinnerwartung:
24.56 GBP
Durchschnittlicher Profit:
43.30 GBP
Durchschnittlicher Verlust:
-7.57 GBP
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-25.09 GBP)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-25.09 GBP (3)
Wachstum pro Monat :
12.90%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
36.59 GBP
Maximaler:
38.96 GBP (1.04%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.04% (38.96 GBP)
Kapital:
0.00% (0.00 GBP)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|USDJPY
|9
|GBPUSD
|4
|EURUSD
|3
|XAUUSD
|3
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USDJPY
|-20
|GBPUSD
|1
|EURUSD
|11
|XAUUSD
|611
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USDJPY
|1.6K
|GBPUSD
|116
|EURUSD
|754
|XAUUSD
|27K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +264.11 GBP
Schlechtester Trade: -17 GBP
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +224.51 GBP
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -25.09 GBP
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FXCM-GBPReal01" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
FXCMEU-GBPReal01
|0.67 × 15
|
DVMarketsLimited-Main Server
|1.55 × 38
|
IFSMarketsLimited-Main Server
|1.58 × 38
|
FXCM-GBPReal01
|1.73 × 582
|
FXChoice-Classic Live
|3.17 × 24
|
ICMCapitalUK-Real
|4.00 × 20
|
MEXIntGroup-Real
|4.25 × 8
|
AmanaCapital-Real
|6.00 × 6
A deep crossover system looking to catch trends.
Keine Bewertungen