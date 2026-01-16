- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
19
Profit Trade:
12 (63.15%)
Loss Trade:
7 (36.84%)
Best Trade:
264.11 GBP
Worst Trade:
-16.67 GBP
Profitto lordo:
519.61 GBP (31 068 pips)
Perdita lorda:
-53.00 GBP (1 398 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (224.51 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
278.14 GBP (2)
Indice di Sharpe:
0.37
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
11.98
Long Trade:
19 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
9.80
Profitto previsto:
24.56 GBP
Profitto medio:
43.30 GBP
Perdita media:
-7.57 GBP
Massime perdite consecutive:
3 (-25.09 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-25.09 GBP (3)
Crescita mensile:
12.90%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
36.59 GBP
Massimale:
38.96 GBP (1.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.04% (38.96 GBP)
Per equità:
0.00% (0.00 GBP)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|9
|GBPUSD
|4
|EURUSD
|3
|XAUUSD
|3
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|-20
|GBPUSD
|1
|EURUSD
|11
|XAUUSD
|611
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|1.6K
|GBPUSD
|116
|EURUSD
|754
|XAUUSD
|27K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +264.11 GBP
Worst Trade: -17 GBP
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +224.51 GBP
Massima perdita consecutiva: -25.09 GBP
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FXCM-GBPReal01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
FXCMEU-GBPReal01
|0.67 × 15
|
DVMarketsLimited-Main Server
|1.55 × 38
|
IFSMarketsLimited-Main Server
|1.58 × 38
|
FXCM-GBPReal01
|1.73 × 582
|
FXChoice-Classic Live
|3.17 × 24
|
ICMCapitalUK-Real
|4.00 × 20
|
MEXIntGroup-Real
|4.25 × 8
|
AmanaCapital-Real
|6.00 × 6
A deep crossover system looking to catch trends.
Non ci sono recensioni