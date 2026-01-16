SegnaliSezioni
Sanjay Radia

LongWaveXOver

Sanjay Radia
0 recensioni
Affidabilità
6 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 12%
FXCM-GBPReal01
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
19
Profit Trade:
12 (63.15%)
Loss Trade:
7 (36.84%)
Best Trade:
264.11 GBP
Worst Trade:
-16.67 GBP
Profitto lordo:
519.61 GBP (31 068 pips)
Perdita lorda:
-53.00 GBP (1 398 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (224.51 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
278.14 GBP (2)
Indice di Sharpe:
0.37
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
11.98
Long Trade:
19 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
9.80
Profitto previsto:
24.56 GBP
Profitto medio:
43.30 GBP
Perdita media:
-7.57 GBP
Massime perdite consecutive:
3 (-25.09 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-25.09 GBP (3)
Crescita mensile:
12.90%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
36.59 GBP
Massimale:
38.96 GBP (1.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.04% (38.96 GBP)
Per equità:
0.00% (0.00 GBP)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 9
GBPUSD 4
EURUSD 3
XAUUSD 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY -20
GBPUSD 1
EURUSD 11
XAUUSD 611
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 1.6K
GBPUSD 116
EURUSD 754
XAUUSD 27K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +264.11 GBP
Worst Trade: -17 GBP
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +224.51 GBP
Massima perdita consecutiva: -25.09 GBP

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FXCM-GBPReal01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
FXCMEU-GBPReal01
0.67 × 15
DVMarketsLimited-Main Server
1.55 × 38
IFSMarketsLimited-Main Server
1.58 × 38
FXCM-GBPReal01
1.73 × 582
FXChoice-Classic Live
3.17 × 24
ICMCapitalUK-Real
4.00 × 20
MEXIntGroup-Real
4.25 × 8
AmanaCapital-Real
6.00 × 6
A deep crossover system looking to catch trends.
2026.01.19 11:52
Share of trading days is too low
2026.01.19 11:52
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.19 11:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.16 15:58
Trading operations on the account were performed for only 11 days. This comprises 4.17% of days out of the 264 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.16 15:58
80% of trades performed within 7 days. This comprises 2.65% of days out of the 264 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.16 15:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
