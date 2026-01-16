SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / LongWaveXOver
Sanjay Radia

LongWaveXOver

Sanjay Radia
0 avis
Fiabilité
6 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 12%
FXCM-GBPReal01
1:100
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
19
Bénéfice trades:
12 (63.15%)
Perte trades:
7 (36.84%)
Meilleure transaction:
264.11 GBP
Pire transaction:
-16.67 GBP
Bénéfice brut:
519.61 GBP (31 068 pips)
Perte brute:
-53.00 GBP (1 398 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (224.51 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
278.14 GBP (2)
Ratio de Sharpe:
0.37
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
11.98
Longs trades:
19 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
9.80
Rendement attendu:
24.56 GBP
Bénéfice moyen:
43.30 GBP
Perte moyenne:
-7.57 GBP
Pertes consécutives maximales:
3 (-25.09 GBP)
Perte consécutive maximale:
-25.09 GBP (3)
Croissance mensuelle:
12.90%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
36.59 GBP
Maximal:
38.96 GBP (1.04%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.04% (38.96 GBP)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 GBP)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 9
GBPUSD 4
EURUSD 3
XAUUSD 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY -20
GBPUSD 1
EURUSD 11
XAUUSD 611
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 1.6K
GBPUSD 116
EURUSD 754
XAUUSD 27K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +264.11 GBP
Pire transaction: -17 GBP
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +224.51 GBP
Perte consécutive maximale: -25.09 GBP

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FXCM-GBPReal01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
FXCMEU-GBPReal01
0.67 × 15
DVMarketsLimited-Main Server
1.55 × 38
IFSMarketsLimited-Main Server
1.58 × 38
FXCM-GBPReal01
1.73 × 582
FXChoice-Classic Live
3.17 × 24
ICMCapitalUK-Real
4.00 × 20
MEXIntGroup-Real
4.25 × 8
AmanaCapital-Real
6.00 × 6
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
A deep crossover system looking to catch trends.
Aucun avis
2026.01.19 11:52
Share of trading days is too low
2026.01.19 11:52
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.19 11:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.16 15:58
Trading operations on the account were performed for only 11 days. This comprises 4.17% of days out of the 264 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.16 15:58
80% of trades performed within 7 days. This comprises 2.65% of days out of the 264 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.16 15:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire