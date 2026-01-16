SinaisSeções
Sanjay Radia

LongWaveXOver

Sanjay Radia
0 comentários
Confiabilidade
6 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 12%
FXCM-GBPReal01
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
19
Negociações com lucro:
12 (63.15%)
Negociações com perda:
7 (36.84%)
Melhor negociação:
264.11 GBP
Pior negociação:
-16.67 GBP
Lucro bruto:
519.61 GBP (31 068 pips)
Perda bruta:
-53.00 GBP (1 398 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (224.51 GBP)
Máximo lucro consecutivo:
278.14 GBP (2)
Índice de Sharpe:
0.37
Atividade de negociação:
0.00%
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
11.98
Negociações longas:
19 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
9.80
Valor esperado:
24.56 GBP
Lucro médio:
43.30 GBP
Perda média:
-7.57 GBP
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-25.09 GBP)
Máxima perda consecutiva:
-25.09 GBP (3)
Crescimento mensal:
12.90%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
36.59 GBP
Máximo:
38.96 GBP (1.04%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.04% (38.96 GBP)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 GBP)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY 9
GBPUSD 4
EURUSD 3
XAUUSD 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY -20
GBPUSD 1
EURUSD 11
XAUUSD 611
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY 1.6K
GBPUSD 116
EURUSD 754
XAUUSD 27K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +264.11 GBP
Pior negociação: -17 GBP
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +224.51 GBP
Máxima perda consecutiva: -25.09 GBP

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FXCM-GBPReal01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
FXCMEU-GBPReal01
0.67 × 15
DVMarketsLimited-Main Server
1.55 × 38
IFSMarketsLimited-Main Server
1.58 × 38
FXCM-GBPReal01
1.73 × 582
FXChoice-Classic Live
3.17 × 24
ICMCapitalUK-Real
4.00 × 20
MEXIntGroup-Real
4.25 × 8
AmanaCapital-Real
6.00 × 6
A deep crossover system looking to catch trends.
2026.01.19 11:52
Share of trading days is too low
2026.01.19 11:52
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.19 11:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.16 15:58
Trading operations on the account were performed for only 11 days. This comprises 4.17% of days out of the 264 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.16 15:58
80% of trades performed within 7 days. This comprises 2.65% of days out of the 264 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.16 15:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
