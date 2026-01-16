- Crescimento
Negociações:
19
Negociações com lucro:
12 (63.15%)
Negociações com perda:
7 (36.84%)
Melhor negociação:
264.11 GBP
Pior negociação:
-16.67 GBP
Lucro bruto:
519.61 GBP (31 068 pips)
Perda bruta:
-53.00 GBP (1 398 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (224.51 GBP)
Máximo lucro consecutivo:
278.14 GBP (2)
Índice de Sharpe:
0.37
Atividade de negociação:
0.00%
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
11.98
Negociações longas:
19 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
9.80
Valor esperado:
24.56 GBP
Lucro médio:
43.30 GBP
Perda média:
-7.57 GBP
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-25.09 GBP)
Máxima perda consecutiva:
-25.09 GBP (3)
Crescimento mensal:
12.90%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
36.59 GBP
Máximo:
38.96 GBP (1.04%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.04% (38.96 GBP)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 GBP)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY
|9
|GBPUSD
|4
|EURUSD
|3
|XAUUSD
|3
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY
|-20
|GBPUSD
|1
|EURUSD
|11
|XAUUSD
|611
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY
|1.6K
|GBPUSD
|116
|EURUSD
|754
|XAUUSD
|27K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +264.11 GBP
Pior negociação: -17 GBP
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +224.51 GBP
Máxima perda consecutiva: -25.09 GBP
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FXCM-GBPReal01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
FXCMEU-GBPReal01
|0.67 × 15
|
DVMarketsLimited-Main Server
|1.55 × 38
|
IFSMarketsLimited-Main Server
|1.58 × 38
|
FXCM-GBPReal01
|1.73 × 582
|
FXChoice-Classic Live
|3.17 × 24
|
ICMCapitalUK-Real
|4.00 × 20
|
MEXIntGroup-Real
|4.25 × 8
|
AmanaCapital-Real
|6.00 × 6
A deep crossover system looking to catch trends.
