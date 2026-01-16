- Incremento
Total de Trades:
19
Transacciones Rentables:
12 (63.15%)
Transacciones Irrentables:
7 (36.84%)
Mejor transacción:
264.11 GBP
Peor transacción:
-16.67 GBP
Beneficio Bruto:
519.61 GBP (31 068 pips)
Pérdidas Brutas:
-53.00 GBP (1 398 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (224.51 GBP)
Beneficio máximo consecutivo:
278.14 GBP (2)
Ratio de Sharpe:
0.37
Actividad comercial:
0.00%
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
11.98
Transacciones Largas:
19 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
9.80
Beneficio Esperado:
24.56 GBP
Beneficio medio:
43.30 GBP
Pérdidas medias:
-7.57 GBP
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-25.09 GBP)
Pérdidas máximas consecutivas:
-25.09 GBP (3)
Crecimiento al mes:
12.90%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
36.59 GBP
Máxima:
38.96 GBP (1.04%)
Reducción relativa:
De balance:
1.04% (38.96 GBP)
De fondos:
0.00% (0.00 GBP)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USDJPY
|9
|GBPUSD
|4
|EURUSD
|3
|XAUUSD
|3
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USDJPY
|-20
|GBPUSD
|1
|EURUSD
|11
|XAUUSD
|611
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USDJPY
|1.6K
|GBPUSD
|116
|EURUSD
|754
|XAUUSD
|27K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Mejor transacción: +264.11 GBP
Peor transacción: -17 GBP
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +224.51 GBP
Pérdidas máximas consecutivas: -25.09 GBP
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FXCM-GBPReal01" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
FXCMEU-GBPReal01
|0.67 × 15
|
DVMarketsLimited-Main Server
|1.55 × 38
|
IFSMarketsLimited-Main Server
|1.58 × 38
|
FXCM-GBPReal01
|1.73 × 582
|
FXChoice-Classic Live
|3.17 × 24
|
ICMCapitalUK-Real
|4.00 × 20
|
MEXIntGroup-Real
|4.25 × 8
|
AmanaCapital-Real
|6.00 × 6
A deep crossover system looking to catch trends.
