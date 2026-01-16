SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / LongWaveXOver
Sanjay Radia

LongWaveXOver

Sanjay Radia
Fiabilidad
6 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 12%
FXCM-GBPReal01
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
19
Transacciones Rentables:
12 (63.15%)
Transacciones Irrentables:
7 (36.84%)
Mejor transacción:
264.11 GBP
Peor transacción:
-16.67 GBP
Beneficio Bruto:
519.61 GBP (31 068 pips)
Pérdidas Brutas:
-53.00 GBP (1 398 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (224.51 GBP)
Beneficio máximo consecutivo:
278.14 GBP (2)
Ratio de Sharpe:
0.37
Actividad comercial:
0.00%
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
11.98
Transacciones Largas:
19 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
9.80
Beneficio Esperado:
24.56 GBP
Beneficio medio:
43.30 GBP
Pérdidas medias:
-7.57 GBP
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-25.09 GBP)
Pérdidas máximas consecutivas:
-25.09 GBP (3)
Crecimiento al mes:
12.90%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
36.59 GBP
Máxima:
38.96 GBP (1.04%)
Reducción relativa:
De balance:
1.04% (38.96 GBP)
De fondos:
0.00% (0.00 GBP)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPY 9
GBPUSD 4
EURUSD 3
XAUUSD 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPY -20
GBPUSD 1
EURUSD 11
XAUUSD 611
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPY 1.6K
GBPUSD 116
EURUSD 754
XAUUSD 27K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +264.11 GBP
Peor transacción: -17 GBP
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +224.51 GBP
Pérdidas máximas consecutivas: -25.09 GBP

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FXCM-GBPReal01" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
FXCMEU-GBPReal01
0.67 × 15
DVMarketsLimited-Main Server
1.55 × 38
IFSMarketsLimited-Main Server
1.58 × 38
FXCM-GBPReal01
1.73 × 582
FXChoice-Classic Live
3.17 × 24
ICMCapitalUK-Real
4.00 × 20
MEXIntGroup-Real
4.25 × 8
AmanaCapital-Real
6.00 × 6
A deep crossover system looking to catch trends.
2026.01.19 11:52
Share of trading days is too low
2026.01.19 11:52
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.19 11:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.16 15:58
Trading operations on the account were performed for only 11 days. This comprises 4.17% of days out of the 264 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.16 15:58
80% of trades performed within 7 days. This comprises 2.65% of days out of the 264 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.16 15:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
