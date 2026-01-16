- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
19
盈利交易:
12 (63.15%)
亏损交易:
7 (36.84%)
最好交易:
264.11 GBP
最差交易:
-16.67 GBP
毛利:
519.61 GBP (31 068 pips)
毛利亏损:
-53.00 GBP (1 398 pips)
最大连续赢利:
4 (224.51 GBP)
最大连续盈利:
278.14 GBP (2)
夏普比率:
0.37
交易活动:
0.00%
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
2 天
采收率:
11.98
长期交易:
19 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
9.80
预期回报:
24.56 GBP
平均利润:
43.30 GBP
平均损失:
-7.57 GBP
最大连续失误:
3 (-25.09 GBP)
最大连续亏损:
-25.09 GBP (3)
每月增长:
12.90%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
36.59 GBP
最大值:
38.96 GBP (1.04%)
相对跌幅:
结余:
1.04% (38.96 GBP)
净值:
0.00% (0.00 GBP)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|9
|GBPUSD
|4
|EURUSD
|3
|XAUUSD
|3
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|-20
|GBPUSD
|1
|EURUSD
|11
|XAUUSD
|611
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|1.6K
|GBPUSD
|116
|EURUSD
|754
|XAUUSD
|27K
- 入金加载
- 提取
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FXCM-GBPReal01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
A deep crossover system looking to catch trends.
