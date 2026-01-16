信号部分
LongWaveXOver
Sanjay Radia

LongWaveXOver

Sanjay Radia
0条评论
可靠性
6
0 / 0 USD
增长自 2025 12%
FXCM-GBPReal01
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
19
盈利交易:
12 (63.15%)
亏损交易:
7 (36.84%)
最好交易:
264.11 GBP
最差交易:
-16.67 GBP
毛利:
519.61 GBP (31 068 pips)
毛利亏损:
-53.00 GBP (1 398 pips)
最大连续赢利:
4 (224.51 GBP)
最大连续盈利:
278.14 GBP (2)
夏普比率:
0.37
交易活动:
0.00%
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
2 天
采收率:
11.98
长期交易:
19 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
9.80
预期回报:
24.56 GBP
平均利润:
43.30 GBP
平均损失:
-7.57 GBP
最大连续失误:
3 (-25.09 GBP)
最大连续亏损:
-25.09 GBP (3)
每月增长:
12.90%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
36.59 GBP
最大值:
38.96 GBP (1.04%)
相对跌幅:
结余:
1.04% (38.96 GBP)
净值:
0.00% (0.00 GBP)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPY 9
GBPUSD 4
EURUSD 3
XAUUSD 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPY -20
GBPUSD 1
EURUSD 11
XAUUSD 611
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPY 1.6K
GBPUSD 116
EURUSD 754
XAUUSD 27K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +264.11 GBP
最差交易: -17 GBP
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +224.51 GBP
最大连续亏损: -25.09 GBP

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FXCM-GBPReal01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
FXCMEU-GBPReal01
0.67 × 15
DVMarketsLimited-Main Server
1.55 × 38
IFSMarketsLimited-Main Server
1.58 × 38
FXCM-GBPReal01
1.73 × 582
FXChoice-Classic Live
3.17 × 24
ICMCapitalUK-Real
4.00 × 20
MEXIntGroup-Real
4.25 × 8
AmanaCapital-Real
6.00 × 6
A deep crossover system looking to catch trends.
没有评论
2026.01.19 11:52
Share of trading days is too low
2026.01.19 11:52
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.19 11:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.16 15:58
Trading operations on the account were performed for only 11 days. This comprises 4.17% of days out of the 264 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.16 15:58
80% of trades performed within 7 days. This comprises 2.65% of days out of the 264 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.16 15:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
