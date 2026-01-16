- 成長
トレード:
19
利益トレード:
12 (63.15%)
損失トレード:
7 (36.84%)
ベストトレード:
264.11 GBP
最悪のトレード:
-16.67 GBP
総利益:
519.61 GBP (31 068 pips)
総損失:
-53.00 GBP (1 398 pips)
最大連続の勝ち:
4 (224.51 GBP)
最大連続利益:
278.14 GBP (2)
シャープレシオ:
0.37
取引アクティビティ:
0.00%
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
11.98
長いトレード:
19 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
9.80
期待されたペイオフ:
24.56 GBP
平均利益:
43.30 GBP
平均損失:
-7.57 GBP
最大連続の負け:
3 (-25.09 GBP)
最大連続損失:
-25.09 GBP (3)
月間成長:
12.90%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
36.59 GBP
最大の:
38.96 GBP (1.04%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.04% (38.96 GBP)
エクイティによる:
0.00% (0.00 GBP)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY
|9
|GBPUSD
|4
|EURUSD
|3
|XAUUSD
|3
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY
|-20
|GBPUSD
|1
|EURUSD
|11
|XAUUSD
|611
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY
|1.6K
|GBPUSD
|116
|EURUSD
|754
|XAUUSD
|27K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +264.11 GBP
最悪のトレード: -17 GBP
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +224.51 GBP
最大連続損失: -25.09 GBP
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FXCM-GBPReal01"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
FXCMEU-GBPReal01
|0.67 × 15
|
DVMarketsLimited-Main Server
|1.55 × 38
|
IFSMarketsLimited-Main Server
|1.58 × 38
|
FXCM-GBPReal01
|1.73 × 582
|
FXChoice-Classic Live
|3.17 × 24
|
ICMCapitalUK-Real
|4.00 × 20
|
MEXIntGroup-Real
|4.25 × 8
|
AmanaCapital-Real
|6.00 × 6
A deep crossover system looking to catch trends.
