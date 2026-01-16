シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / LongWaveXOver
Sanjay Radia

LongWaveXOver

Sanjay Radia
レビュー0件
信頼性
6週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 12%
FXCM-GBPReal01
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
19
利益トレード:
12 (63.15%)
損失トレード:
7 (36.84%)
ベストトレード:
264.11 GBP
最悪のトレード:
-16.67 GBP
総利益:
519.61 GBP (31 068 pips)
総損失:
-53.00 GBP (1 398 pips)
最大連続の勝ち:
4 (224.51 GBP)
最大連続利益:
278.14 GBP (2)
シャープレシオ:
0.37
取引アクティビティ:
0.00%
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
11.98
長いトレード:
19 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
9.80
期待されたペイオフ:
24.56 GBP
平均利益:
43.30 GBP
平均損失:
-7.57 GBP
最大連続の負け:
3 (-25.09 GBP)
最大連続損失:
-25.09 GBP (3)
月間成長:
12.90%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
36.59 GBP
最大の:
38.96 GBP (1.04%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.04% (38.96 GBP)
エクイティによる:
0.00% (0.00 GBP)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPY 9
GBPUSD 4
EURUSD 3
XAUUSD 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPY -20
GBPUSD 1
EURUSD 11
XAUUSD 611
200 400 600
200 400 600
200 400 600
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPY 1.6K
GBPUSD 116
EURUSD 754
XAUUSD 27K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +264.11 GBP
最悪のトレード: -17 GBP
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +224.51 GBP
最大連続損失: -25.09 GBP

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FXCM-GBPReal01"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
FXCMEU-GBPReal01
0.67 × 15
DVMarketsLimited-Main Server
1.55 × 38
IFSMarketsLimited-Main Server
1.58 × 38
FXCM-GBPReal01
1.73 × 582
FXChoice-Classic Live
3.17 × 24
ICMCapitalUK-Real
4.00 × 20
MEXIntGroup-Real
4.25 × 8
AmanaCapital-Real
6.00 × 6
A deep crossover system looking to catch trends.
2026.01.19 11:52
Share of trading days is too low
2026.01.19 11:52
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.19 11:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.16 15:58
Trading operations on the account were performed for only 11 days. This comprises 4.17% of days out of the 264 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.16 15:58
80% of trades performed within 7 days. This comprises 2.65% of days out of the 264 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.16 15:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
