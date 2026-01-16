시그널섹션
Sanjay Radia

LongWaveXOver

Sanjay Radia
0 리뷰
안정성
6
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2025 12%
FXCM-GBPReal01
1:100
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
19
이익 거래:
12 (63.15%)
손실 거래:
7 (36.84%)
최고의 거래:
264.11 GBP
최악의 거래:
-16.67 GBP
총 수익:
519.61 GBP (31 068 pips)
총 손실:
-53.00 GBP (1 398 pips)
연속 최대 이익:
4 (224.51 GBP)
연속 최대 이익:
278.14 GBP (2)
샤프 비율:
0.37
거래 활동:
0.00%
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
4 일 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
11.98
롱(주식매수):
19 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
9.80
기대수익:
24.56 GBP
평균 이익:
43.30 GBP
평균 손실:
-7.57 GBP
연속 최대 손실:
3 (-25.09 GBP)
연속 최대 손실:
-25.09 GBP (3)
월별 성장률:
12.90%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
36.59 GBP
최대한의:
38.96 GBP (1.04%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.04% (38.96 GBP)
자본금별:
0.00% (0.00 GBP)

배포

심볼 Sell Buy
USDJPY 9
GBPUSD 4
EURUSD 3
XAUUSD 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
USDJPY -20
GBPUSD 1
EURUSD 11
XAUUSD 611
200 400 600
200 400 600
200 400 600
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
USDJPY 1.6K
GBPUSD 116
EURUSD 754
XAUUSD 27K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +264.11 GBP
최악의 거래: -17 GBP
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +224.51 GBP
연속 최대 손실: -25.09 GBP

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FXCM-GBPReal01"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
FXCMEU-GBPReal01
0.67 × 15
DVMarketsLimited-Main Server
1.55 × 38
IFSMarketsLimited-Main Server
1.58 × 38
FXCM-GBPReal01
1.73 × 582
FXChoice-Classic Live
3.17 × 24
ICMCapitalUK-Real
4.00 × 20
MEXIntGroup-Real
4.25 × 8
AmanaCapital-Real
6.00 × 6
A deep crossover system looking to catch trends.
리뷰 없음
2026.01.19 11:52
Share of trading days is too low
2026.01.19 11:52
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.19 11:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.16 15:58
Trading operations on the account were performed for only 11 days. This comprises 4.17% of days out of the 264 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.16 15:58
80% of trades performed within 7 days. This comprises 2.65% of days out of the 264 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.16 15:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
