트레이드:
19
이익 거래:
12 (63.15%)
손실 거래:
7 (36.84%)
최고의 거래:
264.11 GBP
최악의 거래:
-16.67 GBP
총 수익:
519.61 GBP (31 068 pips)
총 손실:
-53.00 GBP (1 398 pips)
연속 최대 이익:
4 (224.51 GBP)
연속 최대 이익:
278.14 GBP (2)
샤프 비율:
0.37
거래 활동:
0.00%
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
4 일 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
11.98
롱(주식매수):
19 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
9.80
기대수익:
24.56 GBP
평균 이익:
43.30 GBP
평균 손실:
-7.57 GBP
연속 최대 손실:
3 (-25.09 GBP)
연속 최대 손실:
-25.09 GBP (3)
월별 성장률:
12.90%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
36.59 GBP
최대한의:
38.96 GBP (1.04%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.04% (38.96 GBP)
자본금별:
0.00% (0.00 GBP)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDJPY
|9
|GBPUSD
|4
|EURUSD
|3
|XAUUSD
|3
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDJPY
|-20
|GBPUSD
|1
|EURUSD
|11
|XAUUSD
|611
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDJPY
|1.6K
|GBPUSD
|116
|EURUSD
|754
|XAUUSD
|27K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
최고의 거래: +264.11 GBP
최악의 거래: -17 GBP
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +224.51 GBP
연속 최대 손실: -25.09 GBP
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FXCM-GBPReal01"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
FXCMEU-GBPReal01
|0.67 × 15
|
DVMarketsLimited-Main Server
|1.55 × 38
|
IFSMarketsLimited-Main Server
|1.58 × 38
|
FXCM-GBPReal01
|1.73 × 582
|
FXChoice-Classic Live
|3.17 × 24
|
ICMCapitalUK-Real
|4.00 × 20
|
MEXIntGroup-Real
|4.25 × 8
|
AmanaCapital-Real
|6.00 × 6
A deep crossover system looking to catch trends.
