İşlemler:
233
Kârla kapanan işlemler:
103 (44.20%)
Zararla kapanan işlemler:
130 (55.79%)
En iyi işlem:
132.53 GBP
En kötü işlem:
-73.63 GBP
Brüt kâr:
1 171.78 GBP (257 778 pips)
Brüt zarar:
-870.20 GBP (277 154 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (201.35 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
201.35 GBP (8)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
32.64%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
34
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
1.87
Alış işlemleri:
82 (35.19%)
Satış işlemleri:
151 (64.81%)
Kâr faktörü:
1.35
Beklenen getiri:
1.29 GBP
Ortalama kâr:
11.38 GBP
Ortalama zarar:
-6.69 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-62.34 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-98.81 GBP (9)
Aylık büyüme:
6.71%
Yıllık tahmin:
81.48%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
134.14 GBP
Maksimum:
161.17 GBP (4.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.72% (161.17 GBP)
Varlığa göre:
0.80% (26.01 GBP)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|74
|XAGUSD
|49
|EURUSD
|35
|GER30
|31
|NAS100
|25
|SPX500
|16
|XAUUSD
|3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|94
|XAGUSD
|-9
|EURUSD
|24
|GER30
|-146
|NAS100
|98
|SPX500
|247
|XAUUSD
|80
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|381
|XAGUSD
|-9.9K
|EURUSD
|358
|GER30
|-81K
|NAS100
|52K
|SPX500
|15K
|XAUUSD
|4.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FXCM-GBPReal01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
FXCMEU-GBPReal01
|0.36 × 28
DVMarketsLimited-Main Server
|1.73 × 33
IFSMarketsLimited-Main Server
|1.76 × 33
FXChoice-Classic Live
|3.60 × 20
ICMCapitalUK-Real
|4.71 × 17
MEXIntGroup-Real
|4.86 × 7
FXCM-GBPReal01
|6.30 × 2221
AmanaCapital-Real
|6.60 × 5
AI-TradeBotics delivers server-assisted quantitative trading signals for indices, FX, and metals.
Signals are generated using pre-trained analytical models and executed locally with structured risk management.
No martingale or grid strategies.
İnceleme yok
