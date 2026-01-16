SinyallerBölümler
Sanjay Radia

AITradeBotics

Sanjay Radia
0 inceleme
Güvenilirlik
6 hafta
0 / 0 USD
Ayda 90 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 10%
FXCM-GBPReal01
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
233
Kârla kapanan işlemler:
103 (44.20%)
Zararla kapanan işlemler:
130 (55.79%)
En iyi işlem:
132.53 GBP
En kötü işlem:
-73.63 GBP
Brüt kâr:
1 171.78 GBP (257 778 pips)
Brüt zarar:
-870.20 GBP (277 154 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (201.35 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
201.35 GBP (8)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
32.64%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
34
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
1.87
Alış işlemleri:
82 (35.19%)
Satış işlemleri:
151 (64.81%)
Kâr faktörü:
1.35
Beklenen getiri:
1.29 GBP
Ortalama kâr:
11.38 GBP
Ortalama zarar:
-6.69 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-62.34 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-98.81 GBP (9)
Aylık büyüme:
6.71%
Yıllık tahmin:
81.48%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
134.14 GBP
Maksimum:
161.17 GBP (4.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.72% (161.17 GBP)
Varlığa göre:
0.80% (26.01 GBP)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 74
XAGUSD 49
EURUSD 35
GER30 31
NAS100 25
SPX500 16
XAUUSD 3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 94
XAGUSD -9
EURUSD 24
GER30 -146
NAS100 98
SPX500 247
XAUUSD 80
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 381
XAGUSD -9.9K
EURUSD 358
GER30 -81K
NAS100 52K
SPX500 15K
XAUUSD 4.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +132.53 GBP
En kötü işlem: -74 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +201.35 GBP
Maksimum ardışık zarar: -62.34 GBP

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FXCM-GBPReal01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
FXCMEU-GBPReal01
0.36 × 28
DVMarketsLimited-Main Server
1.73 × 33
IFSMarketsLimited-Main Server
1.76 × 33
FXChoice-Classic Live
3.60 × 20
ICMCapitalUK-Real
4.71 × 17
MEXIntGroup-Real
4.86 × 7
FXCM-GBPReal01
6.30 × 2221
AmanaCapital-Real
6.60 × 5
AI-TradeBotics delivers server-assisted quantitative trading signals for indices, FX, and metals.
Signals are generated using pre-trained analytical models and executed locally with structured risk management.

No martingale or grid strategies.


İnceleme yok
2026.01.16 14:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
AITradeBotics
Ayda 90 USD
10%
0
0
USD
3.3K
GBP
6
100%
233
44%
100%
1.34
1.29
GBP
5%
1:100
