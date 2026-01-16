SeñalesSecciones
Sanjay Radia

AITradeBotics

Sanjay Radia
0 comentarios
Fiabilidad
6 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 10%
FXCM-GBPReal01
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
233
Transacciones Rentables:
103 (44.20%)
Transacciones Irrentables:
130 (55.79%)
Mejor transacción:
132.53 GBP
Peor transacción:
-73.63 GBP
Beneficio Bruto:
1 171.78 GBP (257 778 pips)
Pérdidas Brutas:
-870.20 GBP (277 154 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (201.35 GBP)
Beneficio máximo consecutivo:
201.35 GBP (8)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
32.64%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
34
Tiempo medio de espera:
8 horas
Factor de Recuperación:
1.87
Transacciones Largas:
82 (35.19%)
Transacciones Cortas:
151 (64.81%)
Factor de Beneficio:
1.35
Beneficio Esperado:
1.29 GBP
Beneficio medio:
11.38 GBP
Pérdidas medias:
-6.69 GBP
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-62.34 GBP)
Pérdidas máximas consecutivas:
-98.81 GBP (9)
Crecimiento al mes:
6.71%
Pronóstico anual:
81.48%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
134.14 GBP
Máxima:
161.17 GBP (4.72%)
Reducción relativa:
De balance:
4.72% (161.17 GBP)
De fondos:
0.80% (26.01 GBP)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD 74
XAGUSD 49
EURUSD 35
GER30 31
NAS100 25
SPX500 16
XAUUSD 3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD 94
XAGUSD -9
EURUSD 24
GER30 -146
NAS100 98
SPX500 247
XAUUSD 80
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD 381
XAGUSD -9.9K
EURUSD 358
GER30 -81K
NAS100 52K
SPX500 15K
XAUUSD 4.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +132.53 GBP
Peor transacción: -74 GBP
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +201.35 GBP
Pérdidas máximas consecutivas: -62.34 GBP

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FXCM-GBPReal01" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
FXCMEU-GBPReal01
0.36 × 28
DVMarketsLimited-Main Server
1.73 × 33
IFSMarketsLimited-Main Server
1.76 × 33
FXChoice-Classic Live
3.60 × 20
ICMCapitalUK-Real
4.71 × 17
MEXIntGroup-Real
4.86 × 7
FXCM-GBPReal01
6.30 × 2221
AmanaCapital-Real
6.60 × 5
AI-TradeBotics delivers server-assisted quantitative trading signals for indices, FX, and metals.
Signals are generated using pre-trained analytical models and executed locally with structured risk management.

No martingale or grid strategies.


No hay comentarios
2026.01.16 14:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
AITradeBotics
90 USD al mes
10%
0
0
USD
3.3K
GBP
6
100%
233
44%
100%
1.34
1.29
GBP
5%
1:100
