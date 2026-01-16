- Incremento
Total de Trades:
233
Transacciones Rentables:
103 (44.20%)
Transacciones Irrentables:
130 (55.79%)
Mejor transacción:
132.53 GBP
Peor transacción:
-73.63 GBP
Beneficio Bruto:
1 171.78 GBP (257 778 pips)
Pérdidas Brutas:
-870.20 GBP (277 154 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (201.35 GBP)
Beneficio máximo consecutivo:
201.35 GBP (8)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
32.64%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
34
Tiempo medio de espera:
8 horas
Factor de Recuperación:
1.87
Transacciones Largas:
82 (35.19%)
Transacciones Cortas:
151 (64.81%)
Factor de Beneficio:
1.35
Beneficio Esperado:
1.29 GBP
Beneficio medio:
11.38 GBP
Pérdidas medias:
-6.69 GBP
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-62.34 GBP)
Pérdidas máximas consecutivas:
-98.81 GBP (9)
Crecimiento al mes:
6.71%
Pronóstico anual:
81.48%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
134.14 GBP
Máxima:
161.17 GBP (4.72%)
Reducción relativa:
De balance:
4.72% (161.17 GBP)
De fondos:
0.80% (26.01 GBP)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|74
|XAGUSD
|49
|EURUSD
|35
|GER30
|31
|NAS100
|25
|SPX500
|16
|XAUUSD
|3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPUSD
|94
|XAGUSD
|-9
|EURUSD
|24
|GER30
|-146
|NAS100
|98
|SPX500
|247
|XAUUSD
|80
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPUSD
|381
|XAGUSD
|-9.9K
|EURUSD
|358
|GER30
|-81K
|NAS100
|52K
|SPX500
|15K
|XAUUSD
|4.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Mejor transacción: +132.53 GBP
Peor transacción: -74 GBP
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +201.35 GBP
Pérdidas máximas consecutivas: -62.34 GBP
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FXCM-GBPReal01" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
FXCMEU-GBPReal01
|0.36 × 28
|
DVMarketsLimited-Main Server
|1.73 × 33
|
IFSMarketsLimited-Main Server
|1.76 × 33
|
FXChoice-Classic Live
|3.60 × 20
|
ICMCapitalUK-Real
|4.71 × 17
|
MEXIntGroup-Real
|4.86 × 7
|
FXCM-GBPReal01
|6.30 × 2221
|
AmanaCapital-Real
|6.60 × 5
AI-TradeBotics delivers server-assisted quantitative trading signals for indices, FX, and metals.
Signals are generated using pre-trained analytical models and executed locally with structured risk management.
No martingale or grid strategies.
