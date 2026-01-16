- Crescimento
Negociações:
233
Negociações com lucro:
103 (44.20%)
Negociações com perda:
130 (55.79%)
Melhor negociação:
132.53 GBP
Pior negociação:
-73.63 GBP
Lucro bruto:
1 171.78 GBP (257 778 pips)
Perda bruta:
-870.20 GBP (277 154 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (201.35 GBP)
Máximo lucro consecutivo:
201.35 GBP (8)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
32.64%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
34
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
1.87
Negociações longas:
82 (35.19%)
Negociações curtas:
151 (64.81%)
Fator de lucro:
1.35
Valor esperado:
1.29 GBP
Lucro médio:
11.38 GBP
Perda média:
-6.69 GBP
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-62.34 GBP)
Máxima perda consecutiva:
-98.81 GBP (9)
Crescimento mensal:
6.71%
Previsão anual:
81.48%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
134.14 GBP
Máximo:
161.17 GBP (4.72%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.72% (161.17 GBP)
Pelo Capital Líquido:
0.80% (26.01 GBP)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|74
|XAGUSD
|49
|EURUSD
|35
|GER30
|31
|NAS100
|25
|SPX500
|16
|XAUUSD
|3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD
|94
|XAGUSD
|-9
|EURUSD
|24
|GER30
|-146
|NAS100
|98
|SPX500
|247
|XAUUSD
|80
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD
|381
|XAGUSD
|-9.9K
|EURUSD
|358
|GER30
|-81K
|NAS100
|52K
|SPX500
|15K
|XAUUSD
|4.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FXCM-GBPReal01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
FXCMEU-GBPReal01
|0.36 × 28
|
DVMarketsLimited-Main Server
|1.73 × 33
|
IFSMarketsLimited-Main Server
|1.76 × 33
|
FXChoice-Classic Live
|3.60 × 20
|
ICMCapitalUK-Real
|4.71 × 17
|
MEXIntGroup-Real
|4.86 × 7
|
FXCM-GBPReal01
|6.30 × 2221
|
AmanaCapital-Real
|6.60 × 5
AI-TradeBotics delivers server-assisted quantitative trading signals for indices, FX, and metals.
Signals are generated using pre-trained analytical models and executed locally with structured risk management.
No martingale or grid strategies.
Sem comentários
