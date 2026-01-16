A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FXCM-GBPReal01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarkets-Live03 0.00 × 1 FXCMEU-GBPReal01 0.36 × 28 DVMarketsLimited-Main Server 1.73 × 33 IFSMarketsLimited-Main Server 1.76 × 33 FXChoice-Classic Live 3.60 × 20 ICMCapitalUK-Real 4.71 × 17 MEXIntGroup-Real 4.86 × 7 FXCM-GBPReal01 6.30 × 2221 AmanaCapital-Real 6.60 × 5 Faça o login ou registrar Para estatísticas em detalhe,ou