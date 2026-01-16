SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / AITradeBotics
Sanjay Radia

AITradeBotics

Sanjay Radia
0 comentários
Confiabilidade
6 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 90 USD por mês
crescimento desde 2025 10%
FXCM-GBPReal01
1:100
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
233
Negociações com lucro:
103 (44.20%)
Negociações com perda:
130 (55.79%)
Melhor negociação:
132.53 GBP
Pior negociação:
-73.63 GBP
Lucro bruto:
1 171.78 GBP (257 778 pips)
Perda bruta:
-870.20 GBP (277 154 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (201.35 GBP)
Máximo lucro consecutivo:
201.35 GBP (8)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
32.64%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
34
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
1.87
Negociações longas:
82 (35.19%)
Negociações curtas:
151 (64.81%)
Fator de lucro:
1.35
Valor esperado:
1.29 GBP
Lucro médio:
11.38 GBP
Perda média:
-6.69 GBP
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-62.34 GBP)
Máxima perda consecutiva:
-98.81 GBP (9)
Crescimento mensal:
6.71%
Previsão anual:
81.48%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
134.14 GBP
Máximo:
161.17 GBP (4.72%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.72% (161.17 GBP)
Pelo Capital Líquido:
0.80% (26.01 GBP)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD 74
XAGUSD 49
EURUSD 35
GER30 31
NAS100 25
SPX500 16
XAUUSD 3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD 94
XAGUSD -9
EURUSD 24
GER30 -146
NAS100 98
SPX500 247
XAUUSD 80
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD 381
XAGUSD -9.9K
EURUSD 358
GER30 -81K
NAS100 52K
SPX500 15K
XAUUSD 4.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +132.53 GBP
Pior negociação: -74 GBP
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +201.35 GBP
Máxima perda consecutiva: -62.34 GBP

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FXCM-GBPReal01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
FXCMEU-GBPReal01
0.36 × 28
DVMarketsLimited-Main Server
1.73 × 33
IFSMarketsLimited-Main Server
1.76 × 33
FXChoice-Classic Live
3.60 × 20
ICMCapitalUK-Real
4.71 × 17
MEXIntGroup-Real
4.86 × 7
FXCM-GBPReal01
6.30 × 2221
AmanaCapital-Real
6.60 × 5
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar

AI-TradeBotics delivers server-assisted quantitative trading signals for indices, FX, and metals.
Signals are generated using pre-trained analytical models and executed locally with structured risk management.

No martingale or grid strategies.


Sem comentários
2026.01.16 14:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
AITradeBotics
90 USD por mês
10%
0
0
USD
3.3K
GBP
6
100%
233
44%
100%
1.34
1.29
GBP
5%
1:100
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.