리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FXCM-GBPReal01"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarkets-Live03 0.00 × 1 FXCMEU-GBPReal01 0.36 × 28 DVMarketsLimited-Main Server 1.73 × 33 IFSMarketsLimited-Main Server 1.76 × 33 FXChoice-Classic Live 3.60 × 20 ICMCapitalUK-Real 4.71 × 17 MEXIntGroup-Real 4.86 × 7 FXCM-GBPReal01 6.30 × 2221 AmanaCapital-Real 6.60 × 5 로그인 또는 등록으로 하십시오 실시간으로 거래를 보시려면또는으로 하십시오