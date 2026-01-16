- 자본
- 축소
트레이드:
233
이익 거래:
103 (44.20%)
손실 거래:
130 (55.79%)
최고의 거래:
132.53 GBP
최악의 거래:
-73.63 GBP
총 수익:
1 171.78 GBP (257 778 pips)
총 손실:
-870.20 GBP (277 154 pips)
연속 최대 이익:
8 (201.35 GBP)
연속 최대 이익:
201.35 GBP (8)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
32.64%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
34
평균 유지 시간:
8 시간
회복 요인:
1.87
롱(주식매수):
82 (35.19%)
숏(주식차입매도):
151 (64.81%)
수익 요인:
1.35
기대수익:
1.29 GBP
평균 이익:
11.38 GBP
평균 손실:
-6.69 GBP
연속 최대 손실:
11 (-62.34 GBP)
연속 최대 손실:
-98.81 GBP (9)
월별 성장률:
6.71%
연간 예측:
81.48%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
134.14 GBP
최대한의:
161.17 GBP (4.72%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.72% (161.17 GBP)
자본금별:
0.80% (26.01 GBP)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|74
|XAGUSD
|49
|EURUSD
|35
|GER30
|31
|NAS100
|25
|SPX500
|16
|XAUUSD
|3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD
|94
|XAGUSD
|-9
|EURUSD
|24
|GER30
|-146
|NAS100
|98
|SPX500
|247
|XAUUSD
|80
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD
|381
|XAGUSD
|-9.9K
|EURUSD
|358
|GER30
|-81K
|NAS100
|52K
|SPX500
|15K
|XAUUSD
|4.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +132.53 GBP
최악의 거래: -74 GBP
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +201.35 GBP
연속 최대 손실: -62.34 GBP
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FXCM-GBPReal01"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
FXCMEU-GBPReal01
|0.36 × 28
|
DVMarketsLimited-Main Server
|1.73 × 33
|
IFSMarketsLimited-Main Server
|1.76 × 33
|
FXChoice-Classic Live
|3.60 × 20
|
ICMCapitalUK-Real
|4.71 × 17
|
MEXIntGroup-Real
|4.86 × 7
|
FXCM-GBPReal01
|6.30 × 2221
|
AmanaCapital-Real
|6.60 × 5
AI-TradeBotics delivers server-assisted quantitative trading signals for indices, FX, and metals.
Signals are generated using pre-trained analytical models and executed locally with structured risk management.
No martingale or grid strategies.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 90 USD
10%
0
0
USD
USD
3.3K
GBP
GBP
6
100%
233
44%
100%
1.34
1.29
GBP
GBP
5%
1:100