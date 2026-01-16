シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / AITradeBotics
Sanjay Radia

AITradeBotics

Sanjay Radia
レビュー0件
信頼性
6週間
0 / 0 USD
月額  90  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 10%
FXCM-GBPReal01
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
233
利益トレード:
103 (44.20%)
損失トレード:
130 (55.79%)
ベストトレード:
132.53 GBP
最悪のトレード:
-73.63 GBP
総利益:
1 171.78 GBP (257 778 pips)
総損失:
-870.20 GBP (277 154 pips)
最大連続の勝ち:
8 (201.35 GBP)
最大連続利益:
201.35 GBP (8)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
32.64%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
34
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
1.87
長いトレード:
82 (35.19%)
短いトレード:
151 (64.81%)
プロフィットファクター:
1.35
期待されたペイオフ:
1.29 GBP
平均利益:
11.38 GBP
平均損失:
-6.69 GBP
最大連続の負け:
11 (-62.34 GBP)
最大連続損失:
-98.81 GBP (9)
月間成長:
6.71%
年間予想:
81.48%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
134.14 GBP
最大の:
161.17 GBP (4.72%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.72% (161.17 GBP)
エクイティによる:
0.80% (26.01 GBP)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSD 74
XAGUSD 49
EURUSD 35
GER30 31
NAS100 25
SPX500 16
XAUUSD 3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSD 94
XAGUSD -9
EURUSD 24
GER30 -146
NAS100 98
SPX500 247
XAUUSD 80
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSD 381
XAGUSD -9.9K
EURUSD 358
GER30 -81K
NAS100 52K
SPX500 15K
XAUUSD 4.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +132.53 GBP
最悪のトレード: -74 GBP
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +201.35 GBP
最大連続損失: -62.34 GBP

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FXCM-GBPReal01"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
FXCMEU-GBPReal01
0.36 × 28
DVMarketsLimited-Main Server
1.73 × 33
IFSMarketsLimited-Main Server
1.76 × 33
FXChoice-Classic Live
3.60 × 20
ICMCapitalUK-Real
4.71 × 17
MEXIntGroup-Real
4.86 × 7
FXCM-GBPReal01
6.30 × 2221
AmanaCapital-Real
6.60 × 5
AI-TradeBotics delivers server-assisted quantitative trading signals for indices, FX, and metals.
Signals are generated using pre-trained analytical models and executed locally with structured risk management.

No martingale or grid strategies.


レビューなし
2026.01.16 14:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
コピー

