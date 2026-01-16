- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
233
利益トレード:
103 (44.20%)
損失トレード:
130 (55.79%)
ベストトレード:
132.53 GBP
最悪のトレード:
-73.63 GBP
総利益:
1 171.78 GBP (257 778 pips)
総損失:
-870.20 GBP (277 154 pips)
最大連続の勝ち:
8 (201.35 GBP)
最大連続利益:
201.35 GBP (8)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
32.64%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
34
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
1.87
長いトレード:
82 (35.19%)
短いトレード:
151 (64.81%)
プロフィットファクター:
1.35
期待されたペイオフ:
1.29 GBP
平均利益:
11.38 GBP
平均損失:
-6.69 GBP
最大連続の負け:
11 (-62.34 GBP)
最大連続損失:
-98.81 GBP (9)
月間成長:
6.71%
年間予想:
81.48%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
134.14 GBP
最大の:
161.17 GBP (4.72%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.72% (161.17 GBP)
エクイティによる:
0.80% (26.01 GBP)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|74
|XAGUSD
|49
|EURUSD
|35
|GER30
|31
|NAS100
|25
|SPX500
|16
|XAUUSD
|3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD
|94
|XAGUSD
|-9
|EURUSD
|24
|GER30
|-146
|NAS100
|98
|SPX500
|247
|XAUUSD
|80
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD
|381
|XAGUSD
|-9.9K
|EURUSD
|358
|GER30
|-81K
|NAS100
|52K
|SPX500
|15K
|XAUUSD
|4.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +132.53 GBP
最悪のトレード: -74 GBP
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +201.35 GBP
最大連続損失: -62.34 GBP
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FXCM-GBPReal01"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
FXCMEU-GBPReal01
|0.36 × 28
|
DVMarketsLimited-Main Server
|1.73 × 33
|
IFSMarketsLimited-Main Server
|1.76 × 33
|
FXChoice-Classic Live
|3.60 × 20
|
ICMCapitalUK-Real
|4.71 × 17
|
MEXIntGroup-Real
|4.86 × 7
|
FXCM-GBPReal01
|6.30 × 2221
|
AmanaCapital-Real
|6.60 × 5
AI-TradeBotics delivers server-assisted quantitative trading signals for indices, FX, and metals.
Signals are generated using pre-trained analytical models and executed locally with structured risk management.
No martingale or grid strategies.
