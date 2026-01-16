いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FXCM-GBPReal01"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarkets-Live03 0.00 × 1 FXCMEU-GBPReal01 0.36 × 28 DVMarketsLimited-Main Server 1.73 × 33 IFSMarketsLimited-Main Server 1.76 × 33 FXChoice-Classic Live 3.60 × 20 ICMCapitalUK-Real 4.71 × 17 MEXIntGroup-Real 4.86 × 7 FXCM-GBPReal01 6.30 × 2221 AmanaCapital-Real 6.60 × 5 ログインしてください または 登録 リアルタイムでトレードを見るためにはまたは