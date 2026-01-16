SignaleKategorien
Sanjay Radia

AITradeBotics

Sanjay Radia
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
6 Wochen
0 / 0 USD
Für 90 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 10%
FXCM-GBPReal01
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
233
Gewinntrades:
103 (44.20%)
Verlusttrades:
130 (55.79%)
Bester Trade:
132.53 GBP
Schlechtester Trade:
-73.63 GBP
Bruttoprofit:
1 171.78 GBP (257 778 pips)
Bruttoverlust:
-870.20 GBP (277 154 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (201.35 GBP)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
201.35 GBP (8)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
32.64%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
34
Durchschn. Haltezeit:
8 Stunden
Erholungsfaktor:
1.87
Long-Positionen:
82 (35.19%)
Short-Positionen:
151 (64.81%)
Profit-Faktor:
1.35
Mathematische Gewinnerwartung:
1.29 GBP
Durchschnittlicher Profit:
11.38 GBP
Durchschnittlicher Verlust:
-6.69 GBP
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-62.34 GBP)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-98.81 GBP (9)
Wachstum pro Monat :
6.71%
Jahresprognose:
81.48%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
134.14 GBP
Maximaler:
161.17 GBP (4.72%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.72% (161.17 GBP)
Kapital:
0.80% (26.01 GBP)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSD 74
XAGUSD 49
EURUSD 35
GER30 31
NAS100 25
SPX500 16
XAUUSD 3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD 94
XAGUSD -9
EURUSD 24
GER30 -146
NAS100 98
SPX500 247
XAUUSD 80
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD 381
XAGUSD -9.9K
EURUSD 358
GER30 -81K
NAS100 52K
SPX500 15K
XAUUSD 4.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +132.53 GBP
Schlechtester Trade: -74 GBP
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +201.35 GBP
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -62.34 GBP

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FXCM-GBPReal01" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
FXCMEU-GBPReal01
0.36 × 28
DVMarketsLimited-Main Server
1.73 × 33
IFSMarketsLimited-Main Server
1.76 × 33
FXChoice-Classic Live
3.60 × 20
ICMCapitalUK-Real
4.71 × 17
MEXIntGroup-Real
4.86 × 7
FXCM-GBPReal01
6.30 × 2221
AmanaCapital-Real
6.60 × 5
AI-TradeBotics delivers server-assisted quantitative trading signals for indices, FX, and metals.
Signals are generated using pre-trained analytical models and executed locally with structured risk management.

No martingale or grid strategies.


Keine Bewertungen
2026.01.16 14:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
