Trades insgesamt:
233
Gewinntrades:
103 (44.20%)
Verlusttrades:
130 (55.79%)
Bester Trade:
132.53 GBP
Schlechtester Trade:
-73.63 GBP
Bruttoprofit:
1 171.78 GBP (257 778 pips)
Bruttoverlust:
-870.20 GBP (277 154 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (201.35 GBP)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
201.35 GBP (8)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
32.64%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
34
Durchschn. Haltezeit:
8 Stunden
Erholungsfaktor:
1.87
Long-Positionen:
82 (35.19%)
Short-Positionen:
151 (64.81%)
Profit-Faktor:
1.35
Mathematische Gewinnerwartung:
1.29 GBP
Durchschnittlicher Profit:
11.38 GBP
Durchschnittlicher Verlust:
-6.69 GBP
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-62.34 GBP)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-98.81 GBP (9)
Wachstum pro Monat :
6.71%
Jahresprognose:
81.48%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
134.14 GBP
Maximaler:
161.17 GBP (4.72%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.72% (161.17 GBP)
Kapital:
0.80% (26.01 GBP)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|74
|XAGUSD
|49
|EURUSD
|35
|GER30
|31
|NAS100
|25
|SPX500
|16
|XAUUSD
|3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPUSD
|94
|XAGUSD
|-9
|EURUSD
|24
|GER30
|-146
|NAS100
|98
|SPX500
|247
|XAUUSD
|80
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPUSD
|381
|XAGUSD
|-9.9K
|EURUSD
|358
|GER30
|-81K
|NAS100
|52K
|SPX500
|15K
|XAUUSD
|4.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +132.53 GBP
Schlechtester Trade: -74 GBP
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +201.35 GBP
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -62.34 GBP
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FXCM-GBPReal01" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
FXCMEU-GBPReal01
|0.36 × 28
DVMarketsLimited-Main Server
|1.73 × 33
IFSMarketsLimited-Main Server
|1.76 × 33
FXChoice-Classic Live
|3.60 × 20
ICMCapitalUK-Real
|4.71 × 17
MEXIntGroup-Real
|4.86 × 7
FXCM-GBPReal01
|6.30 × 2221
AmanaCapital-Real
|6.60 × 5
AI-TradeBotics delivers server-assisted quantitative trading signals for indices, FX, and metals.
Signals are generated using pre-trained analytical models and executed locally with structured risk management.
No martingale or grid strategies.
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
90 USD pro Monat
10%
0
0
USD
USD
3.3K
GBP
GBP
6
100%
233
44%
100%
1.34
1.29
GBP
GBP
5%
1:100